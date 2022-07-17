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陳妍希結婚紀念日剛過！陳曉升格人夫6年　親揭生活現況

▲陳曉與陳妍希結婚6年，婚姻幸福美滿。（圖／LiTV、陳曉工作室）
▲陳曉與陳妍希結婚6年，婚姻幸福美滿。（圖／LiTV、陳曉工作室）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-07-17 16:07:30

陳曉5日度過35歲生日，同時也是和陳妍希結婚登記的6周年紀念日，日前陳曉為新劇《好好說話》接受LiTV專訪，說到這位賢內助，陳曉無不肯定愛妻種種，親自回應：「謝謝大家的關心，我們生活的很幸福，在工作上互相支持，生活中互相扶持，同時也希望你們工作順利、生活幸福，家庭和和美美喔！」

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▲陳曉與陳妍希互相扶持生活。（圖／LiTV、陳曉工作室）
▲陳曉與陳妍希互相扶持生活。（圖／LiTV、陳曉工作室）
陳曉戲裡飾演談話性主持人「楊光」一角，當問到詮釋完後，陳曉覺得是當演員難，還是當主持人難？陳曉說：「當演員是我的興趣愛好，是長久從事的職業，因此沒所謂的難，而是要最到最好的本分，《好好說話》裡，我是個過氣、遇到中年危機的主持人，這是我之前完全沒有嘗試演出過的角色類型，這點很吸引我參與，與其說我飾演主持人，我倒認為他更多時候，是在擔任調解員，楊光是個有閱歷，與我現實上有年齡差的男人，因此對我而言，要做更多瞭解才能貼近角色原貌，在通過劇組用心安排解說及拍攝過程中，我真實體驗與上真正調解員的課程，這種近距離互動，我逐漸明白這份工作的辛苦點滴，原來楊光是這麼的不容易！同時我也思考調解員這份職業的意義是什麼？這些都是非常好的成長。」

▲陳曉選在生日當天和陳妍希登記結婚。（圖／LiTV、陳曉工作室）
▲陳曉選在生日當天和陳妍希登記結婚。（圖／LiTV、陳曉工作室）
有別於職場情愛，《好好說話》一劇更期待彰顯人與人之間「傾聽與圓融」的對話藝術，問到陳曉私下屬於多傾聽，還是屬於給建議的溝通務實者？他說：「與其這兩種角度，我更重視是換位思考，多從不同角度去看對方需要，然後引導他設想問題點。」

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