決戰2024總統大選！川普戰隊陸續回歸　影子內閣名單曝光

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根據《彭博社》報導指出，非營利組織「美國第一政策研究所」（America First Policy Institute）正在為川普籌組影子政府，目的在於幫助他川普在2024年當選後「無痛接軌」重返白宮執政；該組織由世界摔角娛樂公司（WWE）共同創辦人麥馬漢（Linda McMahon）所成立，而他也是川普前內閣成員之一。
報導指出，這份影子政府名單不僅涉及內閣成員，還包括白宮高級官員，甚至是聯邦機構的首長也都位列其中，許多川普的「老戰友」們已經列入名單內，包含前白宮顧問康威（Kellyanne Conway）、前內政部長柏恩哈德（David Bernhardt）、前國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）等人。
不過川普團隊目前首要挑戰就是何時拋出這顆震撼彈，什麼時機宣布川普競選的消息才能最大限度地發揮他的影響力；其中佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）一派成員認為，避免其他潛在的共和黨對手跟他競爭，必須盡快宣布參選消息，若川普明確出面，那麼黨內許多候選人「甚至連初選登記都不會去」；另一派團隊成員則認為應該「愈晚公布愈好」，延後公布一方面能讓川普籌募競選資金的管道不受到聯邦法規限制，另一方面則可以避免大眾焦點重新回到2021年1月6日的國會山莊的暴動調查上。
消息指出，目前最有可能宣布正式參選的時機是選在9月美國勞動節的前後舉行競選活動；此外，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也傳出有意準備參選，最快將於11月期中選舉前後做出決定，也就是說屆時可能和同屬共和黨的「前老闆」川普進行黨內競爭。