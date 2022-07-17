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決戰2024總統大選！川普戰隊陸續回歸　影子內閣名單曝光

▲美國前總統川普（Donald Trump）有意投身2024總統大選，近期更傳出前助手們開始籌組影子內閣名單。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普（Donald Trump）有意投身2024總統大選，近期更傳出前助手們開始籌組影子內閣名單。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-17 17:26:00

美國前總統川普（Donald Trump）於2020年意圖連任，卻敗給民主黨候選人拜登（Joe Biden）；如今川普宣布決定投入2024年美國總統大選再戰一場，根據美國媒體報導，過去曾經任職其內閣成員與助手們，也開始替川普籌組「影子政府名單」，其中包含前白宮顧問康威及前內政部長柏恩哈德等，就等今年9月正式公布競選消息。

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川普於2020年總統大選結果出爐顯示未能連任時，一度指控選舉結果造假，轉眼間兩年過去，隨著現任總統拜登在內政表現上屢屢受挫，共和黨幫助川普「東山再起」的氣勢也逐漸明朗；日前川普更直接向《紐約雜誌》（New York Magazine）透露，自己正在思考「何時」宣布競選2024美國總統，意味著川普明顯確定參選，只不過在等待宣布時機。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲川普有意重返執政，透露2024即將參選消息。（圖／美聯社／達志影像）
根據《彭博社》報導指出，非營利組織「美國第一政策研究所」（America First Policy Institute）正在為川普籌組影子政府，目的在於幫助他川普在2024年當選後「無痛接軌」重返白宮執政；該組織由世界摔角娛樂公司（WWE）共同創辦人麥馬漢（Linda McMahon）所成立，而他也是川普前內閣成員之一。

報導指出，這份影子政府名單不僅涉及內閣成員，還包括白宮高級官員，甚至是聯邦機構的首長也都位列其中，許多川普的「老戰友」們已經列入名單內，包含前白宮顧問康威（Kellyanne Conway）、前內政部長柏恩哈德（David Bernhardt）、前國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）等人。

▲白宮顧問康威日前受訪指出，並未排除美國總統川普與伊朗總統羅哈尼會面的可能性。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普前白宮顧問康威。（圖／美聯社／達志影像）
不過川普團隊目前首要挑戰就是何時拋出這顆震撼彈，什麼時機宣布川普競選的消息才能最大限度地發揮他的影響力；其中佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）一派成員認為，避免其他潛在的共和黨對手跟他競爭，必須盡快宣布參選消息，若川普明確出面，那麼黨內許多候選人「甚至連初選登記都不會去」；另一派團隊成員則認為應該「愈晚公布愈好」，延後公布一方面能讓川普籌募競選資金的管道不受到聯邦法規限制，另一方面則可以避免大眾焦點重新回到2021年1月6日的國會山莊的暴動調查上。

消息指出，目前最有可能宣布正式參選的時機是選在9月美國勞動節的前後舉行競選活動；此外，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也傳出有意準備參選，最快將於11月期中選舉前後做出決定，也就是說屆時可能和同屬共和黨的「前老闆」川普進行黨內競爭。
 

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