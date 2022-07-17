迎向「大暑」只有更熱！1圖秒懂1週天氣 全台如烤紅番薯
這個週六（7/23）就是二十四節氣中的「大暑」，也是一年中最熱的時段，而未來一週的天氣也應證了節氣的說法，「沒有不熱，只有更熱！」中央氣象局今（17）日公布未來一週天氣預測，基本上受到太平洋高壓主導，全台整週都特別晴朗炎熱，尤其週四之後連午後雷陣雨都消失，各地幾乎「熱整天」，大台北地區最高溫上看攝氏37度，中南部地區高溫約攝氏34到35度，其他地區高溫約攝氏30到32度，特別提醒民眾務必要注意防曬，尤其盛夏期間車廂內沒有發動時猶如烤箱，千萬別獨留幼童及寵物在車內，以免發生危險。
氣象局預報員林定宜指出，明（18）日持續受到西南風影響，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，由於背風面下沉增溫，北部及東半部地區依舊高溫炎熱，大台北地區及花蓮縱谷仍可能出現攝氏37度的高溫，台東有焚風發生機率，提醒民眾留意。
週二（7/19）起到下周日（7/24）高壓逐漸籠罩全台，週二、週三算是一個轉變期，上半天晴朗炎熱、午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。林定宜說，到了週四之後全台各地都被太平洋高壓籠罩，台灣附近轉為偏南風的環境，午後對流發展受到抑制，僅剩山區及近山區的平地偶有零星短暫雷陣雨，其他地區「熱整天」，尤其到了週末天氣更熱，大台北地區高溫又會上看攝氏37度，整個西半部地區高溫都在攝氏35度以上，天氣非常炎熱，紫外線指數偏高，幾乎都在「過量」與「危險」等級，民眾務必要做好防曬準備，並多補充水分以免中暑。
另外氣象局也提醒，明日受到西南風影伈，包括苗栗以北沿海地區、恆春半島、馬祖及綠島蘭嶼要留意有局部強風，前往海邊要留意風浪。