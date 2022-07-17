葵花油短缺！德酒吧「以油換酒」 兌換超過400公升啤酒
全球葵花籽油出口將近80%來自烏克蘭和俄羅斯，自從今年2月俄烏戰爭爆發以來，包含德國在內的歐洲國家葵花籽油的供應都在減少，不少超市只能祭出限購措施，變相地讓餐飲業者壓力倍增。日前一間位於德國慕尼黑的酒吧為了維持店內炸物供應，率先推出「以油換酒」活動，成功吸引不少顧客自備葵花籽油當場交換啤酒。
根據《路透社》報導，目前德國許多酒吧一公升啤酒售價約為7歐元（約7美金），而超市內一罐一公升的葵花籽油售價則是4.5歐元，對許多顧客來說這筆交易既划算又有趣；自俄烏戰爭爆發以來，德國超市的貨架葵花籽油經常短缺，就算有了貨，許多超市也是對採取每位客人限量供應。
德國酒吧業者苦惱店內沒有足夠的油，無法供應餐廳經典菜色「德式炸豬排」（Jägerschnitzel），這才靈機一動決定讓顧客自帶葵花籽油來買啤酒，現場「以物易物」交換；其中一名常客在對烏克蘭進行人道主義援助的途中，在烏克蘭當地購買了 80公升的葵花籽油，回到德國後更將這些油品一口氣全換成了八箱啤酒，用於他的生日派對上。
據了解，自從這家慕尼黑啤酒酒吧推出「以油換酒」的活動後，附近許多顧客都前來嘗試，目前這一酒吧已經用此方法兌換了400公升的啤酒出去，成功在全球經濟緊縮的情況下達到平衡。