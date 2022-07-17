民進黨權力核心未改變　賴瑞隆拿下中評會主委

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30名中執委分別為，新潮流的林俊憲、潘孟安、陳世凱、許淑華、邱俊憲、簡煥宗、高閔琳、呂林小鳳、黃世杰；英系的黃承國、蘇治芬、陳淑華、彭佳芸、蔡易餘、郭再欽。
正國會的陳茂松、陳啟能、王義川、林右昌、曾姿雯、陳亭妃；湧言會的王定宇、李妍慧、紀桂珠（蘇震清系統）；蘇系的彭成龍、蘇巧慧、鄭美娟（柯建銘系統）；綠色友誼連線與民主活水的何志偉、林益邦、許菡芸（活水）。
民進黨本次中執委35人參選、選出30人。最後1席因為新潮流的高閔琳與湧言會的趙天麟同為13票，由於婦女保障名額為10名，前29名已有12名女性，因此最終以抽籤方式決定。
民進黨秘書長林錫耀說，抽籤順序由號次在前的先上台投票，高閔琳的號次在趙天麟前面，因此由高閔琳抽籤。
最終，高閔琳抽到象徵當選的1號，順利當選中執委，趙天麟也在現場祝福高閔琳。
而30名中執委選出10名中常委，最終當選者為，林俊憲、陳世凱、許淑華、蔡易餘、黃承國、陳茂松、林右昌、蘇巧慧、王定宇、何志偉。不過中間卻出現插曲，許淑華拿下2票，陳淑華拿下1票，外界認為可能是名字相近才蓋錯票。
至於中評委部分，15人參選、選出11人，最後當選者為新潮流的林宜瑾、賴瑞隆、陳文治、陳坤榮；英系的管碧玲、李偉智；正國會的許文獻、林寶興；湧言會黃文益；蘇系的呂孫綾；綠色友誼連線與民主活水的王博程。
不過林寶興是同屬正國會的張雅旻宣布放棄而當選，另外候補則由周志賢、陳明虹進行抽籤，最終為陳明虹當選。另外林錫耀也表示，11名中評委一致推舉賴瑞隆為中評會主委。