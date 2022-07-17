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民進黨權力核心未改變　賴瑞隆拿下中評會主委

▲民進黨今召開全代會，象徵黨內權力核心的中常委，與上屆結果未改變。（圖／記者王敏旭攝，2022.07.17）
▲民進黨今召開全代會，象徵黨內權力核心的中常委，與上屆結果未改變。（圖／記者王敏旭攝，2022.07.17）

記者王敏旭／台北報導

2022-07-17 18:58:54

民進黨今（17）日召開全代會，選出中常委、中評委，以及象徵黨內權力核心的中常委，本次中常委選舉與上屆結果未改變，新潮流拿下3席，英系、正國會各2席，蘇系、湧言會、綠色友誼連線各1席；另外中評會主委則推舉賴瑞隆。

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根據民進黨黨章規定，全國黨員代表大會將選出30名中執委，30名中執委再互選10人為中常委。另中評委則由全國黨員代表大會選出11人。本屆中執委有35人登記，應選30席；中評委有15人登記，應選11席。

30名中執委分別為，新潮流的林俊憲、潘孟安、陳世凱、許淑華、邱俊憲、簡煥宗、高閔琳、呂林小鳳、黃世杰；英系的黃承國、蘇治芬、陳淑華、彭佳芸、蔡易餘、郭再欽。

正國會的陳茂松、陳啟能、王義川、林右昌、曾姿雯、陳亭妃；湧言會的王定宇、李妍慧、紀桂珠（蘇震清系統）；蘇系的彭成龍、蘇巧慧、鄭美娟（柯建銘系統）；綠色友誼連線與民主活水的何志偉、林益邦、許菡芸（活水）。

民進黨本次中執委35人參選、選出30人。最後1席因為新潮流的高閔琳與湧言會的趙天麟同為13票，由於婦女保障名額為10名，前29名已有12名女性，因此最終以抽籤方式決定。

民進黨秘書長林錫耀說，抽籤順序由號次在前的先上台投票，高閔琳的號次在趙天麟前面，因此由高閔琳抽籤。

最終，高閔琳抽到象徵當選的1號，順利當選中執委，趙天麟也在現場祝福高閔琳。

▲高閔琳抽到象徵當選的1號，趙天麟也在現場給予祝福。（圖／記者王敏旭攝，2022.07.17）
▲高閔琳抽到象徵當選的1號，趙天麟也在現場給予祝福。（圖／記者王敏旭攝，2022.07.17）
而30名中執委選出10名中常委，最終當選者為，林俊憲、陳世凱、許淑華、蔡易餘、黃承國、陳茂松、林右昌、蘇巧慧、王定宇、何志偉。不過中間卻出現插曲，許淑華拿下2票，陳淑華拿下1票，外界認為可能是名字相近才蓋錯票。

至於中評委部分，15人參選、選出11人，最後當選者為新潮流的林宜瑾、賴瑞隆、陳文治、陳坤榮；英系的管碧玲、李偉智；正國會的許文獻、林寶興；湧言會黃文益；蘇系的呂孫綾；綠色友誼連線與民主活水的王博程。

不過林寶興是同屬正國會的張雅旻宣布放棄而當選，另外候補則由周志賢、陳明虹進行抽籤，最終為陳明虹當選。另外林錫耀也表示，11名中評委一致推舉賴瑞隆為中評會主委。

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