寫真女星收公公500坪豪宅 富商尪「夜晚1樂趣」常人難忍
49歲女星林鳳英曾拍攝全裸寫真，27歲一脫聲名大噪，2012年她嫁給身家5億的比利時房地產商老公Marc，2017年正式入籍，婚後很受夫家疼愛，公公去年4月離世，林鳳英和老公繼承了公公500坪別墅，林鳳英度過在比利時最操勞的一段時光，「大到別墅的重新裝潢，小到杯碗盤瓢的裝箱打包，除了付錢不干我的事，每件事都是我說了算。」不過因為老公擾鄰惡習，讓林鳳英很是困擾。
林鳳英透露，她所住的比利時社區位處市中心，每間別墅都佔地超過500坪以上，跟鄰居之間還是有段距離的，「偏偏Marc又喜歡在晚上將音響分貝放到幾近擾鄰的高度，為此我們不知爭執多少次。」林鳳英多次勸說都無效，老公Marc說：「我在自己的房子裡聽音樂礙著誰了？而且距離那麼遠根本吵不到別人好嗎？」
隔天Marc又把音響開得超響，林鳳英氣不過就先上樓去睡覺，「上樓前，我對著他阿公跟爸爸的照片說，Marc很不聽話，你們管管他吧！結果沒多久，他竟然就默默上樓睡覺了。隔天他跟我說，爸爸好像回來了，因為當他一個人把音響開得震天價響的時候，猛抬頭赫然發現客廳中的大吊燈，無預警的左右晃動，當場把他嚇得夠嗆的，不敢再放肆乖乖關了音響上樓睡覺。」
有一天林鳳英半夜3點多窩在客廳追劇，準備上樓休息時，忽然發現飯廳的電視是開著的，播放公公平時就喜歡的頻道節目，林鳳英百般感慨：「我以為是我老公忘了關電視，但他說他根本沒開電視，還說會不會是我公公怕我一個人覺得孤單所以特別陪我，害我一陣鼻酸，因為我公公真的很疼我，他在世的時候常當著我的面，跟Marc說要疼我、照顧我，甚至他的產業都有預留我的一分。」