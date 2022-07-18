NOW早報／台灣如棒球隊！蔡英文偕綠18位選將：團結勝選

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蔡英文說，過去4年，民進黨的縣市首長都展現出亮眼的執政成績。公共服務品質提升，建設一一展開，城市脫胎換骨，在地民眾也找回了光榮感。這些都是中央地方共同努力的成果。未來4年，民進黨因應後疫情時代的挑戰，公共建設要加速，產業升級要確實，更要透過城市外交，讓台灣在國際上持續發光發亮。這一切，也需要中央地方同心。
蔡英文說，台灣就像是一支棒球隊，中央政府和地方政府各有各的守備位置，只有團結一致，互相補位，才能發揮團隊戰力，打出最好的成績。「所以，11月26號的選舉，我們推出最強、最有經驗，也最符合地方發展需求的縣市長候選人」。
蔡英文指出，在北台灣首都圈，蔡適應在基隆、陳時中在台北、林佳龍在新北、林智堅在桃園、沈慧虹在新竹市，他們將強強聯手、共同治理，讓首都生活圈大步向前；在中台灣，徐定禎在苗栗、蔡其昌在台中、黃秀芳在彰化和蔡培慧在南投，他們深耕地方、歷練豐富，一定能讓中台灣大建設、大發展。
在南台灣，劉建國在雲林、翁章梁在嘉義縣、李俊俋在嘉義市、黃偉哲在台南、陳其邁在高雄和周春米在屏東，他們勤奮專業，一定可以做到「綠色執政、品質保證」；在東台灣，江聰淵在宜蘭、Kolas Yotaka在花蓮和劉櫂豪在台東，他們誠懇踏實、宏觀優質，會一起爭取最大的支持，贏回東台灣的光榮感。
蔡英文提到，民進黨推出的縣市長候選人，都是從政經驗豐富，有國際視野，更有地方服務的熱忱，最重要的是，還有百分百的執行力，能夠扛起民進黨執政的「會做事」招牌。蔡英文說，2018年的地方選舉，對民進黨而言，是一次深刻的教訓。「但是我們都很清楚，人民給我們教訓，是因為希望我們更好；人民給我們機會，是因為希望我們堅守理念、落實承諾」。
蔡英文說，這一次，民進黨做了最充足的準備，拿出最好的政績、提出最強的候選人，就是要贏得人民最大的支持，唯有勝選，改革的理想才能落實；唯有勝選，執行力才有展現的機會。蔡英文也表示，在選舉當中，民進黨要堅定地表達立場，積極地展開溝通，捍衛理念，爭取人民的認同。和選舉同時舉行的，還有18歲公民權的修憲複決。這是民進黨最早提出的主張，現在終於得到其他政黨的支持，有機會能夠入憲。
蔡英文表示，民進黨堅定支持這項長久以來的主張，但修憲複決投票的門檻很高，而18歲公民權攸關台灣的未來。拜託大家，要抓緊機會大力宣傳，到廟口講、到夜市講、送車的時候講、跑攤的時候講，把修憲複決投票當作自己的選舉來推，讓更多年輕人有機會決定國家的未來。
今日天氣／西南風影響大！中南部陣雨 大台北、花蓮防高溫
根據中央氣象局預報，今（18）日中南部地區清晨至上午會有不定時的短暫陣雨，而午後中南部地區及各山區也有局部短暫雷陣雨，戶外活動建議可攜帶雨具，以備不時之需。
而氣溫方面，各地都是高溫炎熱的天氣，高溫普遍在32至36度，大台北和宜、花、東局部地區都有36度以上高溫發生的可能，大台北地區及花蓮縱谷並有37度高溫發生的機率，而因西南風過山沉降增溫，東南部地區有焚風發生的機率。
陳時中團隊「擺給人家看」？柯文哲：叫進來讓他不能講話
2022年地方縣市首長選戰在即，其中首都台北市長選戰也是外界關注焦點。民進黨參選人陳時中近日再公布競選團隊成員，其中立場較為「親柯」的民進黨立委高嘉瑜，以及曾涉及防疫「3+11」爭議的立委林昶佐及范雲都入列，引發外界討論。對此柯文哲則意有所指，表示「選舉團隊有時候是擺給人家看，有些是把他叫進來讓他不能講話。」
針對陳時中競選團隊的立委成員，柯文哲表示，選舉團隊還是組合其實非常清楚，「選舉團隊有時候是擺給人家看，有些是把他叫進來讓他不能講話。」柯文哲說，他認為現在才是個開始，再等一個月，真正選戰開打的時候，就會知道陣容到底是給人家看的還是真的。
現場記者也追問柯文哲「誰是被叫進去不給講話的？」而柯僅大笑數聲後表示「下一題。」
至於外界認為，林昶佐與范雲過去在防疫政策上有明顯的爭議行為，是否會成為外界攻擊的破口？對此柯文哲則表示，有打過選戰的都知道，整個過程都是動態的，隨時都會有新的破口。
「我倒覺得是這樣，選舉不要每次都用這種攻擊式的，要不要先去思考誰當台北市長對台北發展會比較好？」柯文哲說，大家永遠都在討論誰選得上，從來不去討論誰做會比較好，這還是整個民主政治要去努力的地方。
汪小菲同居張穎穎鐵證曝光！豪宅裡這細節「一模一樣」
汪小菲和大S（徐熙媛）尚未離婚前，就與小14歲的新歡張穎穎被爆出一起上酒吧尋歡，雙方還有同款項鍊、羽絨衣，但至今滿一年多，汪小菲都已離婚了，和張穎穎被多次捕捉同框畫面，依舊不認戀情，眼尖網友則抓包他們早已同居。
自汪小菲去年被爆出婚內出軌，張穎穎就成了眾人口中的「小三」，儘管她不願承認，但從她喜歡曬出的日常生活片段，卻處處都有汪小菲的痕跡，似有若無的曝光兩人關係，包括衣櫃裡有深藍色西裝外套，與汪小菲在新餐廳開幕的裝扮一致，和男方同款的羽絨衣、項鍊都是戀情的佐證。
即便被網友撻伐，個性好強的張穎穎仍繼續更新影片，還堅持「這麼多人想看當然要發」，她近日自拍的短片裡，又出現疑似汪小菲開直播時在豪宅內踩腳踏車的健身器材，讓網友再度抓包兩人應該是同居，建議他們若是真愛，不如早一點公開戀情！
NBA／勇士花大錢引爭議 名記回擊：難道不給Curry頂薪嗎
金州勇士上賽季一舉奪冠，寫下年8年4冠的偉業，不過季後他們龐大的薪資卻也成為檢討的對象。ESPN記者Zach Lowe近期在個人節目上就為灣區說話，他認為勇士花大錢留的球員都是自己培養，這不該遭受批評。
勇士隊在上個賽季就花費了將近3.5億美元(1.84億美元的薪資加上1.7億美元的豪華稅)，在近期召開的董事會上，一些球隊也針對此提出要求制衡的意見，引起外界討論。
不過Lowe認為這樣的說法毫無道理，「那勇士能怎麼做？讓Draymond Green及Klay Thompson離開？不給Stephen Curry超級頂薪合約？球隊重新簽下他們自己的球員，這些人都是他們選秀和培養出來，這是一件好事，我們應該樂於見到此事。」
ESPN薪資專家Bobby Marks 補充說，勇士隊有8名球員是他們自己選到的，其中包括新星Jordan Poole，預計他將獲得8000萬到1億美元的合約。Marks還指出，勇士隊被徵收的豪華稅讓那些非豪華非稅球隊平均能得到1100萬美元，這是聯盟歷史新高。
進入2022-23賽季，勇士隊2兩名球員進入聯盟薪資榜前10名，Curry以4800萬美元排第一，而Thompson以4060萬美元排名第 10。再往下看，Andrew Wiggins以3360萬美元排名第26位，Green以2580萬美元排第46。總的來說，勇士隊下賽季的薪金總額預計將超過2.09億美元。
針對那些抱怨勇士花太多錢的球隊，Marks直言：「如果我是聯盟總裁，我只會和他們說『那你們就選得好一點啊』。」誠然，一些豪門花大錢引援的現象，以及小市場球隊留不住球星的問題需要重視，但勇士隊也不應該因此而受到懲罰。
「哥吉拉」送人鬧離婚！最新進度曝 妻淚：老公還不回家
日前一名人妻發文表示，她把老公珍藏的「哥吉拉」公仔送給親戚小孩，更反過來批評老公暴怒的不可理喻、幼稚等等言語，直到男方離家出走，喊著要離婚，她才後悔願意道歉，引發網友們各種砲轟。而事情又有新的發展，女子成功把模型要回來了，但無奈的是老公仍躲在朋友阿貴家，似乎十分不願意回來面對。
還原整起事件，15日一名人妻在臉書《匿名公社》PO文表示，因為親戚小孩來家裡作客時，很喜歡老公的哥吉拉模型公仔，便決定送出去後再買1隻一模一樣的回來，結果出差回來的老公得知後相當氣憤，「他開始整個暴怒不可理喻！一開始說那個很難買，後來又說就是要他自己買的那隻，像個小朋友一樣在鬧，然後就甩門出去了。」更向大眾抱怨「為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣呀！」。
結果貼文瞬間被瘋傳至各大臉書、網路論壇，大家都一面倒痛斥人妻的行為。有趣的是，她還一一反擊，自認自己完全沒錯，直到老公傳訊息喊著要離婚，她才感到相當後悔，並曬出對話訊息向大眾尋求幫助。
一直到16日，人妻再度發文表示，目前模型在看起來沒有受損的情況下帶回家了，但老公仍躲在朋友阿貴家，遲遲不願意回家和解，這讓她非常難過，「老公還是沒回家...只想趕快讓老公回家一切落幕」。
值得一提的是，在人妻曬出的對話裡，她老公也把心中所有不滿一次講明，並反控妻子的霸道等等奇怪行徑，「網路上文章我有看到，妳覺得能帶給妳什麼？只有妳被罵，我不知道妳發文意義在哪？」「鑰匙在我這，離婚的事我現在不想多談。」目前詳細後續仍無法得知，截稿前原PO仍未發出新的貼文。（編輯：郭佩蓉）