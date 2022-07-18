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第一代神級JKF女郎「撐爆皮卡丘」　靠飼養烏龜療癒身心

▲「JKF女郎」希維亞撐爆皮卡丘，靠養烏龜紓壓（圖／JKF提供）
▲「JKF女郎」希維亞撐爆皮卡丘，靠養烏龜紓壓（圖／JKF提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-18 09:30:00

JKF七月封面女星，邀請第一代神級JKF女郎希維亞，拍攝特務裝扮，她在IG擁有百萬粉絲，因為胸部把皮卡丘比基尼操到變形而爆紅，九頭身比例加上「核彈級」身材，讓她在模特兒界佔有一席之位，這次特別企劃性感特務，她分享拍攝大尺度照片的難度，是要把狀態保持最好。

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▲希維亞胸部把皮卡丘比基尼操到變形。（圖／JKF提供）
▲希維亞胸部把皮卡丘比基尼操到變形。（圖／JKF提供）
希維亞分享把最精華的光陰奉獻在模特兒界，青春也被一部部作品紀錄了下來，每次的都吸取經驗，隨著作品的推出，每一次的進步都讓人讚嘆，她謙虛表示：「我一直不認為自己是個完美的人，個性隨遇而安的，慢慢長大後更加認定活得開心最重要，肯定自己的價值散發出來的自信之美能量更強大，一直在努力獲得更多的勇氣讓自己可以突破不斷前進。」

外型極致性感的希維亞，私下卻是呆萌，個性非常平易近人，「我其實是個保守派，個性落落大方喜歡旅行，為了維繫身材努力健身運動保持最佳狀態」，此外，她也是動物狂熱愛好者，家中飼養鸚鵡、烏龜跟柯基犬，「每天和動物相處會獲得紓壓和療癒，因為要好好照顧牠們可讓自己更有動力努力賺錢」。談及感情，希維亞自認是個專情的人，挑選另一半的條件身高為180公分，相處起來舒服沒壓力，更重要的是三觀一致，也許願期待真命天子早日現身。

▲希維亞外型極致性感。（圖／JKF提供）
▲希維亞外型極致性感。（圖／JKF提供）

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