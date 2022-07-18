▲ 麥卡倫全新系列 M Collection 問世！攜手大師體現六大標柱精神

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麥卡倫享譽全球六大標柱：麥卡倫莊園、精緻小巧的蒸餾器、最高品質的橡木桶、雪莉酒潤桶工藝、渾然天成的自然酒色和傳承百年的釀酒智慧。雪莉橡木桶是麥卡倫的核心優勢，再加上無與倫比的工藝與創意，成就麥卡倫威士忌卓越出眾的地位。
《麥卡倫 M Collection – M》完全來自雪莉橡木桶的天然酒色
《 麥卡倫 M Collection – M 》代表六大標柱的「渾然天成的自然酒色」，酒色完全來自珍貴橡木桶，以時間換取天然色澤，從清澈明亮的橡木原色到深邃迷人的桃花心木色，完全不添加焦糖調色。《 麥卡倫 M Collection – M 》以100% 頂級初次雪莉橡木桶所釀造出的純天然酒色，威士忌在手工打造的透明萊儷水晶瓶中閃耀著光芒，完美詮釋自然酒色的概念。
《 麥卡倫 M Collection - M Black 》百年傳承的釀酒智慧
《 麥卡倫 M Collection - M Black 》代表六大標柱的「百年傳承的釀酒智慧」及對這項工藝堅定不移的信賴。立足優良傳統、同時追求突破與創新的威士忌釀造團隊，大膽融合麥卡倫經典雪莉與煙燻泥煤，兼具和諧平衡及豐富層次，並盛裝在手工打造稀有的黑色萊儷水晶瓶中，創造出這個獨樹一格的酒款，展現出無與倫比的百年釀酒工藝。
《 麥卡倫 M Collection - M Copper 》精粹最珍貴的酒心
《 麥卡倫 M Collection - M Copper 》代表六大標柱「精緻小巧的蒸餾器」，是麥卡倫淬鍊濃郁醇厚酒體的至要關鍵。麥卡倫蒸餾器獨特的尺寸與形狀讓酒液可接觸最大面積的銅壁，幫助新酒集中風味，如此才能精粹出每一滴濃郁芳香、醇厚紮實的麥卡倫。以手工打造的黃銅色萊儷水晶酒瓶象徵著蒸餾器的《 麥卡倫 M Collection - M Copper 》，反映出麥卡倫堅持以精粹提供最佳品質並以之為傲。
創意大師心手眼並用 打造稜鏡意象水晶瓶身
稜鏡般反射出六大標柱精神本質與奪目光華的《麥卡倫 M Collection》水晶瓶身，是麥卡倫與著名創意總監 Fabien Baron、法國水晶製造商 Lalique 萊儷合作誕生的精美傑作。Fabien Baron 費心構思，設計出六個三角形切面組成的高雅瓶身，並藉 Lalique 萊儷水晶職人之手塑形出質感細緻、晶瑩清透的實體，充分展現萊儷傳世 130 多年的精湛水晶工藝技巧。每支珍貴的水晶酒瓶皆被符合永續性與在地取材原則的精緻外盒悉心包覆，再透過英國著名奢華時尚攝影師、創意夢想家 Nick Knight 的攝影鏡頭呈現於世人面前。
麥卡倫邀請 Nick Knight 以抽象、表現主義的風格創作一系列照片與影片。透過 Knight 獨到眼光，用冰塊意像來捕捉《麥卡倫 M Collection》的風采，以之向麥卡倫與自然的連結、流經麥卡倫莊園的斯佩河致敬。創意設計、水晶工藝與時尚攝影三領域神級大師的加持，彰顯出本系列無與倫比的工藝價值與精采創意。
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