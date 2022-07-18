Hyundai N發表RN22e、N Vision 74雙概念車，擘劃高性能電動車發展新篇章

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Hyundai在「N」Day所發表的兩款概念車，展現Hyundai與「N」的電動化願景，這兩款成熟度相當高的概念車，也將成為Hyundai的移動實驗室，用以測試與驗證電動化技術的應用狀況，RN22e是以Ioniq 6為基礎，採用Hyundai開發的E-GMP電動車模組化平台；而N Vision 74則是同時將當前電力驅動與燃料電池相結合，將是Hyundai研究高性能燃料電池車款的重要研究測試平台。
自2017年推出首款高性能車i30 N以來，「N」品牌主張駕車不再單純自A點移動至B點，必須帶給駕駛者豐富操駕樂趣，即便將走向電動化的未來，「N」品牌依然會秉持三大品牌精神：Corner Rascal〈緊緻、完美平衡的彎道機器〉、Racetrack Capability〈所有N系列車款都實際投入賽道參賽〉、Racetrack Capability〈滿足所有人的日常所需〉。短短七年，Hyundai N已經成為發展最快的性能品牌，Hyundai汽車N品牌管理與賽車分部副總裁 Till Wartenberg表示：「N正持續向前邁進，為可持續之高性能建立新標準，並將開啟電動化高性能的新篇章，將利用創造力、專業工程知識與競爭精神來追求此一目標。」
首先，RN22e是以甫發表不久的Ioniq6衍生而來，是「N」品牌首輛已E-GMP電動車模組化平台開發的移動實驗室。為實踐上述三大品牌精神，「N」致力於強化車輛過彎能力，絕大多數的N系列車款都配有e-LSD電子限滑差速器。而RN22e則更配置了雙離合器扭力分配控制系統，且為了降低重量，更使用了3D列印科技列印零件，在輕量化同時維持剛性，也讓採AWD四輪傳動配置的RN22e可在不同動態模式下，提供最適切的動力分配比例，讓駕駛者可選擇前後輪的動力。
而為了強化RN22e的賽道能力，「N」強化了冷卻與制動系統效能，為它配上了400mm碟盤搭配四活塞卡鉗之煞車系統，來對應電動車的重量，同時，「N」還研究利用動能回收系統的減速功能來增進車輛動態表現，可更精準地控制轉向角度。做為移動實驗室，RN22e必須尋求所有能讓車迷感到興奮的元素，尤其高性能電動車的駕駛體驗。RN22e配有所謂的N Sound+聲浪模擬系統，可藉由車內外的揚聲器營造高昂聲浪，且該系統還與N e-shfit的換檔震動與手感結合在一起，營造出傳統駕駛高性能車的聲音與操作效果。
RN22e在Ioniq6的流線造型下，配置全套空力套件，結合新世代電動車所需空氣動力特色在結合賽車元素，低底盤與低腰線設計，勾勒寬闊有力的感覺，全新空力套件不僅霸氣美觀，亦可改善冷卻與空氣動力的效能。
車身尺碼為4,915x2,023x1,479mm的RN22e，有著2,950mm的長軸距，搭載與同集團Kia EV6 GT相同的動力系統，擁有576hp最大馬力與740Nm最大扭力，搭配77.4kWh電池模組，極速可達250km/h。
而外型充滿復古情懷的N Vision 74，車身尺碼為4,952x1,995x1,331mm，軸距亦為2,905mm，可說是經典與未來在此刻遇見，外型設計是向1974 年由傳奇汽車設計師 Giorgetto Giugiaro 設計知Pony Coupe概念車致敬，有著純粹雙門跑車的簡潔設計，繼承了Pony Coupe概念車的長車頭與獨有的厚實B柱。座艙中，N Vision 74同樣是以Pony Coupe概念車創新概念為基礎，建構全新以駕駛座為中心的座艙陳設，配上了數位化儀錶與虛擬操作介面。
N Vision 74還受到Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo 概念車的啟發，動力系統結合電力驅動與燃料電池系統，在不同狀況下可選擇以電池供電或是用燃料電池供電，並透過電控系統讓雙馬達達到更好的扭力分配控制，以及具有三道進氣通之冷卻系統確保冷卻效果，讓冷卻與性能達到平衡。
動力輸出上N Vision 74擁有達670hp最大馬力與900Nm最大扭力，電池模組容量為62.4kWh，燃料電池的氫氣儲存容量為4.2公斤，燃料電池組可提供85kW之功率，極速同樣可達250km/h，最大續航力為600km。
2012年，Hyundai啟動了Project RM，用以展現開發創新技術成果，透過這個計畫，讓Hyundai開發了投入賽車運動所需之高性能技術與未來的N系列高性能車，其中N的原型採用了中置引擎、後輪驅動設計，以完美配重與低慣性造就操控與敏捷性的優異操駕。一系列的RM平台讓Hyundai N順利完成各種開發測試工作，讓驗證新技術更具有效率。2020年推出的RM20e是第一款高性能電動概念車，至甫亮相的RM22e，Hyundai累積了許多高性能電動車技術能量，首款掛上「N」品牌的市售告性能電動車Ioniq5 N將預計在2023年上市，更多有關Ioniq5 N的詳細訊息，Hyundai將會在今年稍晚公布。