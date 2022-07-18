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超熱！北東5縣市飆38度　本週這3天將「挑戰今年最高溫」

▲受到西南風下沉增溫影響，今（18）日全台5縣市將可能出現攝氏38度極端高溫。（圖／張勵德攝）
▲受到西南風下沉增溫影響，今（18）日全台5縣市將可能出現攝氏38度極端高溫。（圖／張勵德攝）

編輯中心／綜合報導

2022-07-18 06:57:28

中央氣象局表示，今（18）日各地高溫炙熱，普遍高溫在32至36度，大台北和宜、花、東局部地區都有36度以上高溫發生的可能，另受西南風影響，中南部地區清晨至上午有不定時的短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴，午後中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，雨勢有機會比今天趨緩一些，戶外活動可攜帶輕便雨具以備不時之需，南部地區有焚風發生的機率，中午前後紫外線偏強，應務必做好防曬工作並多補充水分，慎防熱傷害。

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氣象局指出，本週天氣大致上來說為「迎向大暑、酷熱一週」，今日針對台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣和花蓮縣地區發布高溫警示燈號，其中花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。受西南風影響，北部及東半部高溫炎熱，近山區有午後雷陣雨、中南部清晨至上午亦有局部陣雨；明日起至24日，因太平洋高壓逐日增強，水氣亦漸減少，各地大多為晴到多雲、高溫炎熱，午後降雨偏向於西半部山區及近山區的平地和東半部山區，清晨中南部沿海仍有零星短暫陣雨。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，本週三高溫略降1度，雷陣雨範圍略擴大；週五起三天，部分地區有機率挑戰該地區的今年最高溫記錄，需應特別注意防曬、防中暑。（編輯：林莞茜）

▲中央氣象局公布未來一週天氣預報資訊圖，提醒民眾「沒有不熱、只有更熱」。（圖／中央氣象局提供）
▲受太平洋高壓影響，氣象局表示，本週天氣為「沒有不熱、只有更熱」。（圖／中央氣象局提供）

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