鹿港溪廊道橋下「藏陷阱」！父女騎滑板車慘摔昏迷撞斷牙
彰化縣砸1.2億整治舊鹿港溪，打造長達1.5公里水岸景觀綠帶，成為當地新興觀光景點，沒想到近來卻頻傳民眾在親水廊道摔倒受傷意外，其中一對陳姓父女在該處騎滑板車摔倒後，父親摔得鼻青臉腫、當場昏迷，門牙也被撞斷，所幸在倒地前一刻護住6歲女兒，才沒讓她受傷，但對於該處的不當設置，加上天色昏暗根本看不清楚水溝，讓陳父氣得指控現場應禁止滑板車、單車進入。對此，彰化縣府回應，會加強夜間照明，並設立告示牌，禁止汽機車、自行車進入。
陳姓男子日前帶女兒騎著滑板車，到舊鹿港溪親水廊道時，疑似是因天色昏暗，在經過復興南路的南興一號橋下方時，沒有發現路上有水溝而當場重摔，人也因此昏迷，所幸女兒無傷趕緊和路人求助，將父親緊急送至鹿基醫院救治，檢傷後發現其上唇、右眼眼角有撕裂傷被縫了8針，且幾乎全身都遍布著傷口，整張臉鼻青臉腫、連門牙也被撞斷。
陳男氣得指控，事發後遲遲未獲彰縣府或鎮公所的慰問，並質疑該處雖各有兩個三角錐警示，但因沒有反光條及警示燈，不只要注意橋墩高度，還得注意腳下的小水溝，痛批這「根本是陷阱」，呼籲相關單位應儘速改善，也應設置告示牌，禁止滑板車及自行車進入。
對此，彰縣府水資處說明，親水廊道只供行人散步，任何車輛都不得進入，包括滑板車與腳踏車，未來將會加裝警語與告示牌提醒，夜間照明也會增加，並研議將水溝加蓋以保護散步運動鄉親，同時縣府已經指派秘書關心傷者，盼望傷者早日康復。
據了解，該處除陳姓父女受傷之外，近日還有2名孩童摔傷，以及不少腳踏車騎士經過時，不慎摔車、摔斷手的意外，讓民眾頻頻向縣府喊話、要求改善，以避免造成更多人因此受害。（編輯：林莞茜）