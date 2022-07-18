台股早盤漲逾120點　元宇宙、網通族群續強

美股15日4大指數全面勁揚，帶動台北股市今（18）日開高，早盤漲逾128點，來到14678點。權值股台積電早盤漲5元至497.5元，漲幅約1%，其餘權值股像是聯電、中華電、聯發科、富邦金、大立光皆呈上揚走勢；上周神山法說報喜，電子股早盤表現穩定，其中電子連接器金橋強攻漲停；今日盤面焦點為元宇宙、網通族群續強，光學鏡頭強勢。
美國公布零售銷售強勁，激勵美股15日長紅作收，道瓊指數終場上漲658.09點，漲幅2.15%，收在31288.26點；標普500指數上漲72.78點，漲幅1.92%，收在3863.16點；那斯達克指數上漲201.23點，漲幅1.79%，收在11452.42點，費城半導體指數上漲66.850點，漲幅2.54%，收在2693.767點。
國安基金決議進場救市，台股上周力守萬四，週線連兩紅，台北股市今日早盤漲逾128點，來到14678點。權值股台積電早盤漲5元至497.5元，漲幅約1%，其餘大股票持穩，聯電、中華電、聯發科、富邦金、大立光漲逾1至3％。
今日盤面焦點為元宇宙概念股續強，位速早盤亮燈漲停，亞信漲逾8%，九暘、創意漲逾4%，宏達電、晶豪科、威盛漲逾3%；網通廠訂單量大，迎來3年榮景，合勤控、仲琦早盤漲逾4％，致茂的3%，瑞昱、南亞科、友訊漲逾2%；光學鏡頭族群早盤表現強勁，新鉅科、晶相光漲逾5%，華晶科漲逾3%，先進光、玉晶光漲逾1%
今日強勢個股包含股后信驊早盤漲逾3%；矽智財的力旺也有墊高的現象，早盤漲逾3%；健策持續點火，漲逾2%，站上月均線；第三代半導體漢磊，15日強勁完成填息，今日股價續揚，早盤漲漲逾2%。