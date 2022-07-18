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綠燈了還不走遭眼尖警發現　酒測果然超標

▲蔡男下車後滿身的酒味，員警立即實施酒測。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲蔡男下車後滿身的酒味，員警立即實施酒測。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-18 11:19:16

高雄一名蔡姓男子在租屋處幾瓶啤酒下肚後倒頭就睡，直到半夜肚子餓，開車外出到超商買東西果腹，途中停等紅燈時疑似恍神，綠燈亮起後停頓了好幾秒才起步，未料遭眼尖的巡邏員警見狀直覺有問題，趨前攔查，發現蔡男滿身的酒味，經實施酒測後酒測值達每公升0.33毫克，還沒酒醒的蔡男還問:「這要開單嗎？」，員警回應需以公共危險送辦，這才讓蔡男驚覺事情大條了！

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▲實施酒測後酒測值達每公升0.33毫克，以公共危險送辦，這才讓蔡男驚覺事情大條了！（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲實施酒測後酒測值達每公升0.33毫克，以公共危險送辦，這才讓蔡男驚覺事情大條了！（圖／記者郭凱杰翻攝）
鼓山分局中洲派出所巡佐吳啟俊、警員張功樺，於17日凌晨1點20分左右行經旗津區旗津二路時，發現一部白色自小客車在綠燈亮了之後停頓幾秒再前進，立即趨前攔停。蔡男一下車，員警就聞到酒味，在員警詢問下心虛的表示剛剛沒有喝酒，但員警質疑怎麼會有酒味時，才坦承傍晚喝完酒睡到剛剛起床。男子自認經過一段時間的休息後，酒精應該已經代謝掉了，沒想到酒測值還是超標，還想向員警求情，表示明天還要上班可否通融，警方仍依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

中洲所長洪任宏表示，初步了解，蔡姓男子在兩天前才剛搬到旗津租屋，以便就近在造船廠上班，雖然沒有酒駕紀錄，但在身體殘留酒精未代謝完全就駕車上路確實違法。鼓山分局長蔡鴻文也呼籲，民眾如有飲酒，應獲得充分且完整的休息，確認自身狀況無虞再行上路。酒後駕車零容忍，警方會持續在各路段積極取締酒後駕車的危險行為，確實為用路人安全把關。

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