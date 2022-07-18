陳時中交接典禮打趣「累死一鈞」！8分鐘喊2次：投我一票

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陳時中一上台就說「請大家惠賜一票」，轉換跑道也轉換心情，新的任務勢必使命必達，一定要去努力。如同5年5個月之前，自己也站在這裡表達對於接任衛福部長的態度「寧願戰死沙場，也不要鬱抑以終」，當政務官就是要使命必達，不會為了其他事情閃避，要做正確的事情、對的事情，這幾年在行政院的帶領下，充分表現「有政府會做事」。
「我們不是只有防疫！」陳時中舉例，5年多來，制定了8部法律、修正90部相關法律，其中修訂332條、增訂47條、刪除4條，900多條條文增修雖困難，但都在同仁專業下，並持立法精神與政務需要，跟立委做最大溝通，能夠成就是得到肯定，並有專業溝通協調能力，這樣的政府能稱得上會做事情。「我們不但是會做事，還會做對事！」陳時中引用總統蔡英文發言表示，能把事情做對做好，都是這幾年相關成就。
「我要跟大家表達我一點點歉意」，陳時中坦言，雖然大家一起做事情一定很高興，不過大家心裡還是會有一點抱怨、壓力也很大，但保證自己都是以誠相待，與大家溝通，也因為這樣完成很多事情，像是健保部分負擔修訂、LDCT篩檢、偽藥風暴、美牛、福食問題等。
回首防疫900多天以來，陳時中提到，指揮中心是一體成型，大家想法都是融會貫通，彼此了解，對於外界批評領導問題「將帥無能，累死三軍」，他也澄清「指揮中心並沒有人說我累死三軍」，並打趣說「有累壞一鈞，不過一鈞也沒有抱怨很多」，大家每天事情很多，開會開到很晚，但已經效率很高。非常感謝所有同仁幫助，才能成就這些事情，未來也請各位堅守崗位，「記得投我一票」。
薛瑞元畢業於臺北醫學院醫學系、國立臺灣大學法律學系、研究所，兼具醫師、律師專業，曾任衛生署醫事處處長、衛福部雙和醫院副院長、屏東衛生局長等職務，並擔任衛福部次長，對於衛福部業務嫻熟。衛福部表示，薛瑞元清楚了解衛福工作範圍廣泛，從胚胎到善終，橫跨醫事管理、社會福利、長期照護、健康促進、食藥安全等多元領域，各項政策皆與民眾權益息息相關。