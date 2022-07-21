酒界白金！60年總銷量長度直奔月球 58金高推限量白金版
唱片的美好年代，帶給歌迷們許多難忘回憶，暢銷金曲所獨有的白金認證，更是種讓耳朵懷孕的明確指標，而58金高的「暢銷」奇蹟更是遠遠超越白金級的銷售肯定，上市六十年來，銷售總量突破20億瓶，堆砌起來的高度超越188萬座的101大樓、連起來的酒道長度甚可直達月球，不但獲獎無數，更兩度奪冠國際大獎。今年適逢58金高上市六十週年，特別推出限量「58白金龍上市六十週年白金紀念版」，以白金誌慶，獻給所有酒迷與老饕。
為紀念58金高上市以來締造的銷售與獲獎神話，50度以上金門高粱酒總經銷黑松公司特別打造出限量六萬瓶的「60週年白金紀念版」，瓶身設計邀請具多年工藝經驗的老師傅精心打造，筆筆細刻雕琢，對稱的浮雕雙龍栩栩如生躍然瓶上，瓶身底部簍空設計透出清澈酒液，象徵著堅持的純粹與時間的淬鍊，整體透著銀白與金色相映的細膩光澤，雅緻中帶有白金地位的不凡氣度，堪謂為中式白酒界中實屬難得的精品級工藝之作。
「60週年白金紀念版」酒體由首席調酒師精心調製，特調入十年窖藏陳高「白金版黑金剛」，為專屬「60週年白金紀念版」的白金級酒體。口感溫婉豐潤，陳香、醬香、窖香三大香氣與酸甜蜜餞果香交織，尾韻扎實，熟糧香與梅麴味綿延，入口後風味層層堆疊，層次豐富，香氣馥郁，堪稱一絕的口感之旅。此內液外型兼備的頂級稀有性，已成為藏家與老饕心中的收藏逸品，眾多行家都在摩拳擦掌中，增值潛力備受期待，全台限量上市，想必將掀起搶購熱潮。
白金級的設計與酒體，極具品飲與收藏價值，不僅能展現不凡品味與心意，送禮更顯體面大方，限量六萬瓶，每瓶定價2200元，購買「白金龍上市60週年白金紀念版」即加贈2016年灌裝千日醇老酒乙支(300ml)，以老酒共同誌慶。即日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣。想體驗白金級的絕代酒款，得搶在秒殺售罄之前，趕緊手刀搶購！(售價與庫存依各通路為準)