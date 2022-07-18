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台積電甩尾急拉！台股終場漲169點　解封概念多檔漲停

▲台北股市今（18）日開高走高，開盤以14589點開出，尾盤往上拉抬，終場上漲169點，收在最高14719點，漲幅1.16％。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（18）日開高走高，開盤以14589點開出，尾盤往上拉抬，終場上漲169點，收在最高14719點，漲幅1.16％。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-18 14:11:532022-07-18 14:20:44

美國零售數據、消費者信心指數表現不錯，美股15日4大指數全面揚升，激勵台北股市今（18）日開高走高，終場上漲169點，收在14719點，漲幅1.16％，成交金額新台幣2253.54億元；權王股王呈現漲多休息的態勢，台積電早盤一度攀高至498.5元，午盤翻黑，尾盤甩尾急拉，終場上漲3元，收在495.5元，大立光則守住平盤1990元；傳產股則由金融股領漲；觀光類股今日一片喜慶，多檔攻上漲停，網通、元宇宙族群則持續強勁。

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美國公布零售銷售強勁，推升美股15日長紅作收，道瓊指數終場上漲658.09點，漲幅2.15%，收在31288.26點；標普500指數上漲72.78點，漲幅1.92%，收在3863.16點；那斯達克指數上漲201.23點，漲幅1.79%，收在11452.42點，費城半導體指數上漲66.850點，漲幅2.54%，收在2693.767點。

台北股市今日開高走高，開盤以14589點開出，尾盤往上拉抬，終場上漲169點，收在最高14719點，漲幅1.16％，成交金額新台幣2253.54億元，這是國安基金日前宣布決議進場護盤後，台股連續上漲的第4天。

台積電ADR漲2.34%，股價今日也以開高回應，早盤最高來到498.5元，隨後一路向下，午盤由紅翻黑，尾盤再度翻紅，終場上漲3元，收在495.5元；大立光早盤重振股王氣勢，一度重返2千元，創下4個月高點，終場卻僅守平盤1990元；小台積電們表現不錯，世芯-KY終場漲逾9%，智邦、萬潤、創意、漢科漲約3至8％；其餘電子權值股漲跌互見，聯電終場上漲2.7%，站上40元整數關卡，聯發科上漲2.01%，鴻海收在平盤位置，力積電經歷盤下震盪後，終場下跌2%；ABF載板三雄止跌回穩，欣興終場上漲4.47%，景碩、南電則漲逾2%。

受惠於悠遊國旅補助案15日正式上路，加上暑假旅遊旺季助攻，今日觀光類股一片喜慶，其中包含新天地、海灣、夏都、鳳凰、易飛網、五福、老爺知、山富、富野等股價應聲漲停，六福漲逾9%，雲品漲逾7%，王品、南仁湖、雄獅漲逾6%，亞都、晶華漲逾5%；航空雙雄同步齊揚，終場漲逾2%。

至於傳產股則由金融股領漲，富邦金終場漲逾4%，永豐金、三商壽漲逾3%，玉山金、國泰金、中信金、台新金漲逾2%，元大金，彰銀、安泰銀、第一金、華南金、台企銀、旺旺保、上海商銀漲逾1%，遠東銀、合庫金、高雄銀、兆豐金、台中銀則漲約1%內。

網通題材續航力十足，成為近期台股熱點之一，智邦終場漲逾7%，技嘉、南亞科漲逾5%，瑞昱、友訊、致茂漲約3至4%；元宇宙話題強勁，帶動股價續強，位速亮燈漲停，亞信漲逾6%，九暘、晶豪科、台亞、撼訊漲約2至4％。

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