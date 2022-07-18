台積電甩尾急拉！台股終場漲169點　解封概念多檔漲停

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北股市今日開高走高，開盤以14589點開出，尾盤往上拉抬，終場上漲169點，收在最高14719點，漲幅1.16％，成交金額新台幣2253.54億元，這是國安基金日前宣布決議進場護盤後，台股連續上漲的第4天。
台積電ADR漲2.34%，股價今日也以開高回應，早盤最高來到498.5元，隨後一路向下，午盤由紅翻黑，尾盤再度翻紅，終場上漲3元，收在495.5元；大立光早盤重振股王氣勢，一度重返2千元，創下4個月高點，終場卻僅守平盤1990元；小台積電們表現不錯，世芯-KY終場漲逾9%，智邦、萬潤、創意、漢科漲約3至8％；其餘電子權值股漲跌互見，聯電終場上漲2.7%，站上40元整數關卡，聯發科上漲2.01%，鴻海收在平盤位置，力積電經歷盤下震盪後，終場下跌2%；ABF載板三雄止跌回穩，欣興終場上漲4.47%，景碩、南電則漲逾2%。
受惠於悠遊國旅補助案15日正式上路，加上暑假旅遊旺季助攻，今日觀光類股一片喜慶，其中包含新天地、海灣、夏都、鳳凰、易飛網、五福、老爺知、山富、富野等股價應聲漲停，六福漲逾9%，雲品漲逾7%，王品、南仁湖、雄獅漲逾6%，亞都、晶華漲逾5%；航空雙雄同步齊揚，終場漲逾2%。
至於傳產股則由金融股領漲，富邦金終場漲逾4%，永豐金、三商壽漲逾3%，玉山金、國泰金、中信金、台新金漲逾2%，元大金，彰銀、安泰銀、第一金、華南金、台企銀、旺旺保、上海商銀漲逾1%，遠東銀、合庫金、高雄銀、兆豐金、台中銀則漲約1%內。
網通題材續航力十足，成為近期台股熱點之一，智邦終場漲逾7%，技嘉、南亞科漲逾5%，瑞昱、友訊、致茂漲約3至4%；元宇宙話題強勁，帶動股價續強，位速亮燈漲停，亞信漲逾6%，九暘、晶豪科、台亞、撼訊漲約2至4％。