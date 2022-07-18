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兩度打「唯一夫人牌」！薛瑞元：與陳時中方向不會背離

▲新任部長薛瑞元兩度提及不會讓「唯一的夫人」失望，也說不會與陳時中立下的典範、原則工作方向背離，更喊話需要衛福部團隊一起努力，才能做好事情。（圖／記者許若茵攝，2022.07.15）
▲新任部長薛瑞元兩度提及不會讓「唯一的夫人」失望，也說不會與陳時中立下的典範、原則工作方向背離，更喊話需要衛福部團隊一起努力，才能做好事情。（圖／記者許若茵攝，2022.07.15）

記者許若茵／台北報導

2022-07-18 11:21:172022-07-18 12:25:05

衛福部今（18）日舉行部長交接典禮，卸任部長陳時中將投入台北市長選戰，新任部長薛瑞元兩度提及不會讓「唯一的夫人」失望，也說不會與陳時中立下的典範、原則工作方向背離，更喊話需要衛福部團隊一起努力，才能做好事情。

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陳時中投入台北市長選戰，由薛瑞元接棒衛福部長。今衛福部舉行交接典禮，由行政院秘書長李孟諺擔任監交人。薛瑞元畢業於臺北醫學院醫學系、國立臺灣大學法律學系、研究所，兼具醫師、律師專業，曾任衛生署醫事處處長、衛福部雙和醫院副院長、屏東衛生局長等職務，並擔任衛福部次長。

薛瑞元提及，前幾天行政院發布接任人事案，當晚與次長王必勝、李麗芬召開記者會，被問及接任心情如何時，「我說非常的平淡，沒有什麼樣的起伏」，但當天半夜2點卻突然驚醒、全身冷汗，想到「我憑什麼可以回答我可以接的很平順」，前面是因為有陳時中高個子頂著，所以天塌下來都不怕，現在這個「大柱子」要離開了，憑什麼自己可以有信心接任做好，便「驚到睡不著」。並向大家介紹太太，「唯一的一位夫人」可以做證。

薛瑞元接續分享，自己習慣碰到問題就開始去思考，到底原因及如何處理，一直分析自己有什麼條件、自信可以做好。他提及，首先，自己曾在雙和醫院做了7年，一家醫院各個部門介面之複雜不亞於一個行政機關，但還是與整個團隊融入做好，其次，104年到屏東縣政府，第一天進議會時，議員就打群架，但自己沒有被嚇跑、辭職，還是留下做了一些事情，第三是衛福部是非常優質團隊，觀察到團隊很厲害，有好的領導者指出方向、方法、原則，團隊就會完成交出結果，「想到這裡，我就去睡了，也終於可以睡得著了」，這也代表自己需要衛福部團隊才能做好事。

最後薛瑞元指出，陳時中立下的典範、原則工作方向不會背離，有信心可做好，不辜負行政院期待，與大家共勉之，並再次提及「我也向我唯一的夫人說，我不會讓妳失望」。

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