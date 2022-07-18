房地合一稅2.0版上路1年　北市量縮1成、高雄幾乎沒影響

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若觀察房地合一稅1.0上路前後買賣移轉棟數，初版上路顯然對市場有大幅衝擊。六都中，僅桃園市小幅量縮，其他五都移轉棟數降幅都在1成以上，台北市及台中市分別重跌28.1%、26.0%。郎美囡指出，房地合一稅1.0跟過去舊制課稅的計算結構截然不同，且兩者稅負差距大，在新稅制上路前擠出一波趕輕稅列車的交易，在房地合一啟用後房市立刻降溫，台北市單價、總價高，台中市推案多、賣壓大，投資盤快速縮手，唯獨桃園市當時有航空城、機場捷運、重劃區等多重建設議題，房價又低於雙北，受到影響較小。
反觀房地合一稅2.0啟動後六都的買賣移轉棟數，雖然跟啟動前1年相比都減少，卻仍居高水位，甚至高過於舊制最後1年(2015)！高雄市在2.0上路後一年僅比前一年少46棟，維持在4萬3千棟，台北市連2次新制上路交易量都深跌，不過2.0啟用後也有3萬棟水平。
郎美囡表示，2021年資金潮帶動房地產市場價量齊揚，也拉出房市高點，雖然2.0後短期套利課以重稅，不過買方對市場的期待，以及擔憂越晚買越貴的顧慮，買氣並未大幅縮減，而高雄市建設議題、產業話題能延續，房價雖漲卻仍低於北部、中部，因此買盤持續撐場。
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，稅率加重抑制市場交易的效果有限，但閉鎖期會拉長，另一方面，全球工料齊漲，不動產具有保值性，屋主若無資金壓力則抱持惜售心態，市場難見逃命潮，價格也不易崩跌。