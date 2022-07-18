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王必勝兼任指揮官「次長將指揮部長」？陳時中這樣看

▲今（18）日衛福部舉行部長交接典禮，卸任部長陳時中分享心情，原先還想忍住不流淚，但最終還是怕忍不住因此準備手帕。（圖／記者王嘉鴻攝，2022.07.18）
▲今（18）日衛福部舉行部長交接典禮，卸任部長陳時中分享心情，原先還想忍住不流淚，但最終還是怕忍不住因此準備手帕。（圖／記者王嘉鴻攝，2022.07.18）

記者許若茵／台北報導

2022-07-18 11:45:222022-07-18 12:24:46

今（18）日衛福部舉行部長交接典禮，卸任部長陳時中分享心情，原先還想忍住不流淚，但最終還是怕忍不住因此準備手帕。對於新任指揮官將由衛福部次長兼任，外界擔心會有跨部會協調困難，也會有次長指揮部長現象，陳時中強調，指揮中心整體工作架構已經成熟，且政務上還是要參酌部長意見。

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衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中轉身投入台北市長選舉，行政院宣布，新任衛福部長由原衛福部次長薛瑞元接任、醫福會執行長王必勝升任衛福部次長，並兼任中央流行疫情指揮中心指揮官。

衛福部今（18）日舉行部長交接典禮，薛瑞元與陳時中兩人一起現身，會前接受媒體採訪時，針對指揮官由次長兼任，外界視為是「類降級」，但也擔心會有跨部會協調困難，陳時中直言「不會！」經過大概2年多的努力，指揮中心整體工作架構已經成熟，「今天我要離開，我也非常高興指揮中心已經有成熟的架構、執行效率相對也高，那我可以放心」。

由於王必勝擔任指揮官，外界質疑將會有次長指揮部長現象，陳時中也強調，次長帶領指揮中心團隊成員執行相關業務，政務上還是要參酌部長意見。

陳時中也分享今日心情，他透露，任職5年多來要離開，心情上真的是百感交集，想法一日數變，昨天還開完笑的請太太不要準備手帕，「因為我想忍住不流淚」，但昨晚還是請主秘幫忙準備手帕，「因為我想我忍不住」。

陳時中表示，對於每件事情印象都非常深刻，每一段時間都有波折，有些是面對疫情多變即時反應，有時候是面對一些口水謠言，要盡量平息走過，從武漢封城到敦睦艦隊防治邊境、從去年本土疫情、今年Omicron，不同疫情與不同情況，有各方不同意見，指揮中心在很多專家學者協助之下，能夠及時定調做到防疫，「應該說那個分寸相對的正確」。

被問及對於薛瑞元有何交代時，陳時中笑說，基本上指揮中心應該是一體成形，大家都已經相當清楚在想什麼，思考方向一致。薛瑞元也說今日「心情很輕鬆」，隨後便步入典禮現場準備交接。

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