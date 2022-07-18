內憂外患！中研院：下修全年GDP至3.52%、估景氣復甦放緩

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，周雨田指出，今年4月國內新一波疫情升溫，面對國內外政經情勢變數，對下半年經濟成長形成壓力，因此將2022年全年的實質經濟成長率預測修正至3.52%。
他進一步說明，民間消費第1季實質年增率微幅成長0.46%，國內疫情爆發，民眾自我防禦意識提高，外出消費意願大減，抑制餐飲、觀光旅遊等相關服務消費需求，上半年消費者信心逐月下降。
然而，目前疫情漸緩且染疫患者趨於輕症化，下半年預計將出現後疫情時期的消費反彈，民間消費動能復甦，考量物價及低基期因素，估計2022年全年實質民間消費成長率為2.93%。
此外，民間投資第1季實質年增率為6.64%，半導體廠商擴增製程設備、航空航運業擴增運能等，廠商擴大資本支出，今年上半年資本設備進口（以美元計價）年增14.33%，延續疫情帶動供應鏈移轉回台投資趨勢，考量物價及高基期因素，中研院預估2022年民間投資年成長率將可達4.39%，而在政府及公營事業積極推進綠能公共建設投資下，預估2022年全年實質固定資本形成年增率為4.45%。
至於對外貿易部分，由於新興科技應用與數位轉型趨勢下，全球高階晶片需求不減，加上原物料價格走高，進口因出口衍生需求及廠商採購資本設備的帶動，第1季實質商品與服務輸出與輸入年增率分別高達8.95%與8.35%，累積前6個月的名目出口與進口年成長率分別達19.24%與24.76%（以美元計價）。但周雨田表示，全球通膨壓力及中國大陸封控措施等外在環境因素牽動台灣外貿動能，且於高基期影響下，併計物價因素後，預期2022年全年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為5.64%與4.75%。
在物價方面，上半年全球通膨形勢不斷惡化，台灣消費者物價指數（CPI）平均1至6月較去年同期年增3.13%，核心消費者物價指數上升2.41%，躉售物價指數（WPI）也攀升達14.48%。鑒於全球因戰爭、天候等供給面問題推升國內輸入性通膨，而國內生產者面臨原物料上漲、電價調升等成本攀升，拉抬終端商品價格機率大增，預估2022年全年CPI與WPI成長率將分別年增3.16%與11.31%。
針對國內就業市場方面，周雨田說，近期無薪假人數上升，前5月平均失業率為3.65%，住宿餐飲業、批發零售業以及其他內需型服務業仍受疫情變化影響，預期2022年失業率約為3.71%。
而在貨幣供給的部分，他提到，全球主要經濟體啟動升息後，台灣也採取緊縮性貨幣政策，前5月M1B（通貨淨額+ 支票存款 + 活期存款 + 活期儲蓄存款）及M2（M1B + 流動性低的準貨幣）年增率分別為10.17%及8.03%，國內物價漲幅屢創新高，將增強央行緊縮貨幣之動機，貨幣供給漲勢將趨緩，預期2022年M1B及M2成長率分別成長6.89%及7.04%。
展望下半年，中研院指出，全球經濟龍頭的美國系統性通膨風險難解，全球疫情反覆、俄烏戰爭等地緣政治風險，牽動能源與原物料供需失衡，供應鏈瓶頸仍在。除此之外，主要經濟體的緊縮貨幣政策、美國加速升息影響金融市場的震盪，近期內國際貨幣基金組織（IMF）在三週內兩度調降2022年美國經濟預測，全球經濟的下行風險升高，台灣是小型開放經濟體，也可能受到連動而放緩景氣復甦。