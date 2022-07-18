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憂斯里蘭卡倒戈印度！中國態度髮夾彎　願給40億美元應急

▲斯里蘭卡破產前後，最大債主中國對於金援總是不為所動，直到近期印度對斯里蘭卡接連示好，這才態度髮夾彎。（圖／美聯社）
▲斯里蘭卡破產前後，最大債主中國對於金援總是不為所動，直到近期印度對斯里蘭卡接連示好，這才態度髮夾彎。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-18 12:07:41

斯里蘭卡宣告破產前，曾向最大債主中國懇求債務重組、金援卻遭狠狠拒絕，反倒是想與中國爭奪區域影響力的印度慷慨解囊，一口氣提供30億美元應急，還順便提供大量農業化肥，緩解當地物資短缺危機；如今一向與中國有著良好利益關係的總統拉賈帕克薩搭乘軍機落跑，承諾下台以示負責，中國日前突改口宣布願與斯里蘭卡協商40 億美元金援，外界認為，這無非是擔心斯里蘭卡新政府朝印度靠攏而做的攏絡手段。

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除了疫情這項近因外，斯里蘭卡過去盲目投入中國「一帶一路」建設，導致欠下一屁股外債的遠因也是該國會破產的重要關鍵，然而過去中國政府並沒有打算解決斯里蘭卡的債務危機，反倒是把握機會「以商壓政」要求港口機場的租借權充當還債；直到近日斯里蘭卡破產逾一周，駐中國大使科霍納（Palitha Kohona）才表示，正在向中國進行將近40億美元（約新台幣1198.7億元）的金援進行談判。

▲斯里蘭卡總統拉賈帕克薩與中國外交部長王毅在首都可倫坡進行會晤。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡總統拉賈帕克薩與中國外交部長王毅先前曾在首都可倫坡進行會晤。（圖／美聯社／達志影像）
在瀕臨破產之前，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）曾邀約中國外交部長王毅至首相可倫坡商量債務重組，但當時中國的戰略野心已經不在斯里蘭卡身上，比起資源豐沛、地緣位置良好的非洲與東南亞國家，財政困難的南亞國家顯得戰略利益低落，中國外交部發言人趙立堅當時更以「我們相信斯方會自主努力」應付斯里蘭卡的訴求。

為了紓緩斯國糧食短缺、人道主義危機等問題，印度宣布提供超過30億美元貸款、10億美元信貸額度等，足以讓該國政府買油應急，日前亦同意提供6.5萬公噸尿素以利該國農民春耕使用。由於茶葉占斯里蘭卡出口總額的10%左右，每年可帶來約12億美元的收入，尿素的進口有望平息超過200萬農民的怒火。

多元化經營的印度阿達尼集團（Adani）先前也與斯里蘭卡政府簽署一份價值7億美元的建港契約，地點就在可倫坡國際碼頭（CICT）旁邊，這個戰略性的深水港口碼頭被視為是與中國相抗衡的手段，因為中國擁有可倫坡國際碼頭85%股份，在印度洋地區影響力漸漸增長。

相較起中國「養套殺」的手段，印度深知過金融與物資援助能夠制衡北京在地區擴張勢力，趁著中國對斯里蘭卡水深火熱的經濟危機冷處理，紓解眼下的人道危機；而印度金達爾大學（O.P. Jindal University）國際關係學院負責人昭立雅（Sreeram Chaulia）也坦言，印度此番舉措的目的是將中國「從後院趕走」，並依印度的利益重建平衡。

▲斯里蘭卡總統拉賈帕克薩與外交部長佩里斯（右）、中國外交部長王毅（左）進行會晤。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡總統拉賈帕克薩與外交部長佩里斯（右）、中國外交部長王毅（左）進行會晤。（圖／美聯社／達志影像）
不過印度這些積極拉攏斯里蘭卡的手段中國也看在眼裡，中國外交部發言人汪文斌15日便表示，中方願意與斯里蘭卡談判40億美元金援，也在斯里蘭卡政府宣布終止償付外債後，立即主動向斯里蘭卡協商，並對妥善處理到期涉華債務、幫助斯方應對當前困難表達了意願，外界認為由此可見對於南亞地區影響力消退，才是中方伸出援手的主因。

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