憂斯里蘭卡倒戈印度！中國態度髮夾彎　願給40億美元應急

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在瀕臨破產之前，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）曾邀約中國外交部長王毅至首相可倫坡商量債務重組，但當時中國的戰略野心已經不在斯里蘭卡身上，比起資源豐沛、地緣位置良好的非洲與東南亞國家，財政困難的南亞國家顯得戰略利益低落，中國外交部發言人趙立堅當時更以「我們相信斯方會自主努力」應付斯里蘭卡的訴求。
為了紓緩斯國糧食短缺、人道主義危機等問題，印度宣布提供超過30億美元貸款、10億美元信貸額度等，足以讓該國政府買油應急，日前亦同意提供6.5萬公噸尿素以利該國農民春耕使用。由於茶葉占斯里蘭卡出口總額的10%左右，每年可帶來約12億美元的收入，尿素的進口有望平息超過200萬農民的怒火。
多元化經營的印度阿達尼集團（Adani）先前也與斯里蘭卡政府簽署一份價值7億美元的建港契約，地點就在可倫坡國際碼頭（CICT）旁邊，這個戰略性的深水港口碼頭被視為是與中國相抗衡的手段，因為中國擁有可倫坡國際碼頭85%股份，在印度洋地區影響力漸漸增長。
相較起中國「養套殺」的手段，印度深知過金融與物資援助能夠制衡北京在地區擴張勢力，趁著中國對斯里蘭卡水深火熱的經濟危機冷處理，紓解眼下的人道危機；而印度金達爾大學（O.P. Jindal University）國際關係學院負責人昭立雅（Sreeram Chaulia）也坦言，印度此番舉措的目的是將中國「從後院趕走」，並依印度的利益重建平衡。
不過印度這些積極拉攏斯里蘭卡的手段中國也看在眼裡，中國外交部發言人汪文斌15日便表示，中方願意與斯里蘭卡談判40億美元金援，也在斯里蘭卡政府宣布終止償付外債後，立即主動向斯里蘭卡協商，並對妥善處理到期涉華債務、幫助斯方應對當前困難表達了意願，外界認為由此可見對於南亞地區影響力消退，才是中方伸出援手的主因。