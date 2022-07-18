週末全台熱爆！3條件齊備倒數中 「這區」高溫恐創紀錄
這個週末會很熱！從明日開始一路到下周日（7/19~7/24）受到太平洋高壓影響，全台各地大多為晴到多雲的穩定天氣，不僅日照強烈白天相當炎熱，週五（7/22）起一連三天，從中國華中、華南一帶「熱帶大陸氣團」的熱空氣，會隨著西風移往東海，帶來更乾、更熱的空氣。中央大學大氣系兼任副教授吳德榮特別提醒，週五起到周末這三天，不只「太陽大、風小、還會熱整天」，午後雷陣雨也會消失不見，部分地區有很高的機率挑戰今年最高溫紀錄，尤其「北部地區」感受會特別明顯，不排除連續出現攝氏38度以上的極端高溫，提醒民眾務必要注意防曬，並多補充水分以免中暑。
吳德榮指出，目前5000公尺以上高空，從太平洋一路延伸到中國都被太平洋高壓籠罩，不過在華中、華南一帶底層大氣受到太陽照射加熱影響，非常乾燥炎熱，導致近期中國華中、華南一帶屢創高溫紀錄。而這股熱空氣短期內將達到極致，之後會隨著1000~2000公尺高空的西風逐漸外移，才能達到大氣的平衡，「週末這波熱空氣外移，是電腦模擬中看到今年最明顯的一波流動！」
過往造成中國陸塊上熱帶大陸氣團空氣流動，除了上述蓄積一段時間後外流的狀況以外，就是隨著颱風北上進入東海，加強西風牽引出熱空氣，往往會為日韓甚至台灣帶來一段非常高溫的時間。台灣因為屬於海島型氣候，即便夏季太平洋高壓籠罩時期，因為海陸風調節很快，白天最高溫大約在攝氏34到35度左右就達到高峰。不過這個週末不只有太平洋高壓籠罩影響，再加上這波熱帶大陸氣團移出的熱空氣，雙重效應加乘下，研判各地都可能會有破紀錄的高溫。
吳德榮提醒，北台灣因為地理位置比較接近熱帶大陸氣團移出的位置，加上都市化較高，在高壓、熱空氣、「都市熱島效應」三者影響下，極端高溫情況恐怕會更明顯。而且相較於上週末還有西南風帶來的空氣流動，這個週末整天幾乎沒有風，大氣缺乏混合加上日照顯著，幾乎所有形成破紀錄高溫條件都備齊，不只出現極端高溫機率大增，而且可能整天都很熱，降溫情況並不明顯，民眾務必要特別留意。