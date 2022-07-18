新官上任太緊張！王必勝簡報口誤 糗對小英喊「賴總統」
正當藍綠為新任衛福部次長王必勝有無資格擔任防疫指揮官吵得不可開交，王必勝上午遠離台北風暴核心，到台中為后里地區增設住宿型長照機構及醫院規畫案，向總統蔡英文進行簡報。不知是否太過緊張，王必勝一開場便將「蔡總統」講成「賴總統」，現場一陣尷尬。
王必勝今（18日）上午在后里月眉糖廠，為總統蔡英文視察「豐原醫院后里分院及長照機構案」進行簡報。他一開始便自我介紹「今天是我當防疫指揮官的第一天」，接著說「這6年多來我們執政團隊在賴總統…」時，立刻發現自己口誤，連忙修正「在蔡總統的帶領之下，有非常好的成績、傑出的表現」，在場者也很有默契的對這段插曲視而不見。
王必勝接著說，蔡英文特別重視老有所終，推動長照2.0的過程，對衛福部不只是耳提面命，甚至已到了嚴肅的地步。他也宣佈將加快期程，希望將豐原醫院后里分院的完工進度，從原先的2028年提前到2027年完成。
簡報時，王必勝非常圓融的細數在場每位前後任立委的功績、感謝他們的協助推動與督促，會後趕搭高鐵回台北，好主持下午的防疫記者會。國民黨立委楊瓊櫻透露，王必勝參與該案多年，她曾讚許王的工作態度認真積極，說他「早晚會升到次長」，會後王必勝還特別向她致意，說「真的被您說中了」。