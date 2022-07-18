快訊／本土增17549例！死亡增48例　境外暴增454例

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指揮中心指出，今日新增48例本土病例死亡個案，為24例男性、24例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、47例具慢性病史、34例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年4月24日至7月15日，死亡日期介於4月30日至7月15日。
指揮中心說明，今日新增454例境外移入個案中，為267例男性、187例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(10例)，美國(9例)，泰國及新加坡(各7例)，印尼(5例)，日本及阿拉伯聯合大公國(各4例)，德國、澳大利亞及土耳其(各3例)，韓國、加拿大、菲律賓及荷蘭(各2例)，香港及馬來西亞(各1例)，另389例感染國家調查中。入境日期介於今年7月14日至7月16日。
指揮中心統計，截至目前國內累計14,262,510例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,972,996例排除)，其中4,282,777例確診，分別為16,768例境外移入、4,265,955例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,224例COVID-19死亡病例，其中8,209例本土，個案居住縣市分布為新北市1,868例、臺北市982例、臺中市794例、高雄市750例、桃園市626例、臺南市608例、彰化縣464例、屏東縣339例、雲林縣239例、南投縣232例、基隆市196例、苗栗縣169例、宜蘭縣及嘉義縣各166例、花蓮縣139例、嘉義市132例、新竹縣128例、臺東縣109例、新竹市77例、澎湖縣14例、金門縣11例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。