用Google顯老？「Z世代」搜尋習慣改變 2款APP成新寵
平常要找餐廳的時候，大多數人都會選擇使用Google去搜尋，不過這個習慣現在可能已能反映出你是什麼世代的人。根據Google的內部數據顯示，美國近40%年輕人不會使用Google搜尋或是地圖，而是偏好使用另外兩個社群媒體Tik Tok以及Instagram進行搜尋，主要原因是有更直接的視覺體驗。
根據《商業內幕》（INSIDER）報導，Google高階副總裁拉加萬（Prabhakar Raghavan）日前受訪表示， Google針對18歲至24歲的美國用戶進行研究，結果顯示有40%的Z世代年輕用戶，在找地方吃午餐時，不會使用Google搜尋或是地圖，而是打開Tik Tok、Instagram等應用程式尋找靈感。
另外拉加萬也指出，年輕用戶不傾向輸入關鍵字進行搜尋，而是以新的、更身歷其境的方式發現新資訊。報導提及，對年輕用戶來說，Google地圖就像是將紙本地圖「塞在手機裡」，拉加萬表示，年輕用戶對此並不感興趣，反而著重在視覺感受的豐富度。
拉加萬指出，現在一些國家語音搜尋已佔整體30%，因為新的網絡用戶甚至不打字。現時的呈現形式不符合年輕用戶的期望，而且是在提供錯誤的用戶體驗。
拉加萬承認，目前Google面臨各種競爭，全球增長最快的社群程式TikTok正在改變年輕人上網的習慣，Google 也在改良搜尋及地圖系統，譬如結合AR眼鏡，盼能留住更多年輕用戶。