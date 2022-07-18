挺國旅！逾4成民眾願意增加花費　最愛去這地方

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至於台灣民眾國旅地點最愛花東地區，占40.5%。其次為澎湖、金門、馬祖等離島區域，占比為26.7%；北台灣與宜蘭則以9.6% 位居第三。
因應國內旅遊新型態需求，萬事達卡也祭出全台知名星級酒店買一晚送一晚補助再加碼優惠及低至2500元起一晚的住宿優惠，包括台北君品酒店與翰品酒店系列、高雄晶英、礁溪晶泉丰旅與捷絲旅酒店系列、礁溪寒沐酒店、台中與知本老爺酒店系列、宜蘭力麗威斯汀度假酒店、花蓮遠雄悅來大飯店、義大天悅飯店與墾丁福容大飯店等，均可尊享國旅補助與萬事達卡提供的禮遇。
萬事達卡更與包括國泰世華銀行Cube卡、中國信託銀行商旅鈦金卡、玉山銀行世界卡、台新銀行FlyGo飛狗卡、台北富邦銀行momo卡合作，推出多項國旅專屬優惠。民眾除可享受國旅補助方案之外，多元的訂房平台、交通等信用卡回饋方案，讓持卡人不僅省更多也賺更多，享樂之餘刷卡即賺現金回饋，只要在指定訂房網或旅行社訂購行程或住宿，則可享有2%-5%不等的現金回饋，還有各銀行專屬酒店住宿優惠與免費住宿升等。
在國旅交通優惠方面，萬事達卡持卡人也可享有紅利點數兌換免費升等高鐵商務車廂以及高鐵、台鐵、指定客運、航空、加油及租車等指定交通通路，高至5%至10%的現金回饋。
當然，國旅出遊保障不可少，只要持卡人刷卡支付8成以上團費或大眾運輸交通工具全部票款，銀行也提供持卡人旅遊期間，最高1000萬至5000萬的旅遊平安險等保障。此外，也有銀行針對台灣22大遊樂園，提供刷卡消費點數回饋，再加上國旅補助主題樂園3折優惠，讓持卡人國內遊玩更省錢。