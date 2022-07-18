COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

指揮中心人事再異動！陳宗彥卸副指揮官：完成階段性任務

▲內政部次長陳宗彥（右1），今日宣布卸下副指揮官一職。（圖／翻攝自陳宗彥臉書）
▲內政部次長陳宗彥（右1），今日宣布卸下副指揮官一職。（圖／翻攝自陳宗彥臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-07-18 14:00:012022-07-18 14:04:45

繼指揮中心指揮官陳時中請辭，由醫服會執行長王必勝接任後，兼任指揮中心副指揮官的內政部次長陳宗彥，今（18）日在個人臉書上宣布，自己也於今日正式卸下副指揮官一職，並稱自己完成階段性任務「萬分感謝、繼續前行」，他知道防疫工作，仍充滿艱辛挑戰，而他對同仁有百分之百的信賴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳宗彥稍早於臉書上回憶這段日子的經過，他說，回想疫情初發之時，台灣尚無面對大規模、全面性、長時間對抗疫情的經驗，因此除了醫療專業之外，還須要建立從國境海空到街頭巷尾的圍堵防線，內政部在這方面能出力負責，而他在總統、院長及部長的信賴之下，指派去支援指揮中心的工作，他坦言，從一開始對病毒一知半解，到現在有明確掌握，真心覺得，過去這三年以來，我們真的對疫情防控有些許貢獻，為了解決問題，互通訊息而打造一個有效、順暢的溝通平台，是政府能即時調度資源、掌握資訊、修正檢討的基礎，這些走過的路，讓我們面對未來的抗疫挑戰，仍有信心謹慎前行。

陳宗彥感性地表示，他本想把這段時間的重要大事一一列舉，後來發現，讓他印象最深刻、出現在腦海最多的，是同仁們一個個累趴在桌子、沙發上，歪七扭八的睡姿；是口罩也遮不住的疲憊與黑眼圈；是被誤解時，默默擦去委屈的淚水，轉身抱起一大堆資料，繼續埋頭工作的身影；隨便吃幾口便當就開始工作，看完報表麵都糊了，這些不叫辛苦，叫心甘情願！因為我們知道，國家社會面對危險病毒的恐慌和未知，變成排山倒海的質疑與不安，從口罩到國家隊，從疫苗到藥品，從邊境到巷弄，從集中檢疫場所到防疫旅館，從圍堵到共存，每個階段的挑戰都很艱鉅，也沒有前例可循，但我們知道，只要我們多做一點，資訊再透明一點、措施再更早一點，就能幫助更多人一起對抗病毒。

▲內政部次長陳宗彥，今日宣布卸下副指揮官一職。（圖／翻攝自陳宗彥臉書）
▲內政部次長陳宗彥，今日宣布卸下副指揮官一職。（圖／翻攝自陳宗彥臉書）
陳宗彥提到，由於與中國距離近、交流頻繁，2019年疫情一爆發，當時的台灣是被評估將會是受害最深的國家，但是，台灣沒有被擊倒，不僅有能力自保，到能協助他國，也讓國際看見台灣的奇蹟；在民主的機制下對抗疫情，要圍堵病毒又要干擾最少、要就醫方便也要讓婦幼長輩優先、要疫苗快來了又要指定品牌，中間還歷經幾次學生大考跟防疫保單、公關疫苗...等等爭議。幸好我們有公民素質很高的國人，有專業團隊，有辛苦的護理人員、軍警消、基層民政人員和村里鄰長，才在狂風暴雨中守住台灣，說的有點遠了，主要是想感謝大家，這一路以來的夥伴和同仁「你們真的是台灣的英雄！」。

陳宗彥強調，他卸下副指揮官的工作，並不代表退出防疫工作，而是平台與協力模式已經穩定，完成階段性任務之後，他仍是防疫團隊的一份子「被認真地大家所感動著」，文末也再次和同仁道謝，感謝這段驚滔駭浪、魔幻般的時光，是一段濃墨重彩的冒險與鍛鍊。（編輯：林莞茜）

▲內政部次長陳宗彥，今日宣布卸下副指揮官一職。（圖／翻攝自陳宗彥臉書）
▲內政部次長陳宗彥，今日宣布卸下副指揮官一職。（圖／翻攝自陳宗彥臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

王必勝接任指揮官！今將正式交接　首次主持疫情記者會

自爆早上才知接指揮官！王必勝：陳時中是我永遠的長官

警政署長陳家欽申請提前退休　陳宗彥證實：內政部已收到

陳時中確診！陳宗彥曝：雖有「症狀」但他身體狀況很好

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀