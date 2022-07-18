指揮中心人事再異動！陳宗彥卸副指揮官：完成階段性任務

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陳宗彥感性地表示，他本想把這段時間的重要大事一一列舉，後來發現，讓他印象最深刻、出現在腦海最多的，是同仁們一個個累趴在桌子、沙發上，歪七扭八的睡姿；是口罩也遮不住的疲憊與黑眼圈；是被誤解時，默默擦去委屈的淚水，轉身抱起一大堆資料，繼續埋頭工作的身影；隨便吃幾口便當就開始工作，看完報表麵都糊了，這些不叫辛苦，叫心甘情願！因為我們知道，國家社會面對危險病毒的恐慌和未知，變成排山倒海的質疑與不安，從口罩到國家隊，從疫苗到藥品，從邊境到巷弄，從集中檢疫場所到防疫旅館，從圍堵到共存，每個階段的挑戰都很艱鉅，也沒有前例可循，但我們知道，只要我們多做一點，資訊再透明一點、措施再更早一點，就能幫助更多人一起對抗病毒。
陳宗彥提到，由於與中國距離近、交流頻繁，2019年疫情一爆發，當時的台灣是被評估將會是受害最深的國家，但是，台灣沒有被擊倒，不僅有能力自保，到能協助他國，也讓國際看見台灣的奇蹟；在民主的機制下對抗疫情，要圍堵病毒又要干擾最少、要就醫方便也要讓婦幼長輩優先、要疫苗快來了又要指定品牌，中間還歷經幾次學生大考跟防疫保單、公關疫苗...等等爭議。幸好我們有公民素質很高的國人，有專業團隊，有辛苦的護理人員、軍警消、基層民政人員和村里鄰長，才在狂風暴雨中守住台灣，說的有點遠了，主要是想感謝大家，這一路以來的夥伴和同仁「你們真的是台灣的英雄！」。
陳宗彥強調，他卸下副指揮官的工作，並不代表退出防疫工作，而是平台與協力模式已經穩定，完成階段性任務之後，他仍是防疫團隊的一份子「被認真地大家所感動著」，文末也再次和同仁道謝，感謝這段驚滔駭浪、魔幻般的時光，是一段濃墨重彩的冒險與鍛鍊。（編輯：林莞茜）
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