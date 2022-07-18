COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

馬堡病毒首現迦納　當地通報2確診

▲西非國家迦納的衛生當局今天確認2例馬堡病毒，是當地首度出現病例。馬堡病毒與伊波拉病毒同樣具高致命性。示意圖。（圖／翻攝自Pixabay）
▲西非國家迦納的衛生當局今天確認2例馬堡病毒，是當地首度出現病例。馬堡病毒與伊波拉病毒同樣具高致命性。示意圖。（圖／翻攝自Pixabay）

中央社

2022-07-18 14:15:49

（中央社迦納首都阿克拉17日綜合外電報導）西非國家迦納的衛生當局今天確認2例馬堡病毒，是當地首度出現病例。馬堡病毒與伊波拉病毒同樣具高致命性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社引述迦納衛生署表示，本月稍早對南部阿散蒂（Ashanti）地區2名患者採集的血液樣本裡發現馬堡病毒，樣本送至塞內加爾的「巴斯德研究所」（Pasteur Institute）後也獲確認。

迦納衛生署在聲明中指出，共計98人被匡列為接觸者正在隔離，還說迦納境內目前尚無其他馬堡病毒確診者。

馬堡病毒的致命性幾乎與伊波拉病毒一樣高，症狀包含高燒和內外出血，目前尚無治療方式或疫苗。

據世界衛生組織（WHO）表示，先前非洲通報馬堡病毒疫情或零星病例者包含安哥拉、剛果民主共和國、肯亞、南非和烏干達。

馬堡病毒可經像蝙蝠等受感染動物傳播，確診者的死亡率從24%到88%不等，取決於病毒株和病例因應而定。（實習編譯：謝玉琦/核稿：陳亦偉）1110718

中國清零長城千瘡百孔　31省市逾20爆本土疫情

馬克宏悼二戰猶太圍捕事件　宣示對付反猶主義

用Google顯老？「Z世代」搜尋習慣改變　2款APP成新寵

又傳槍擊！美商場遭掃射釀3死2傷　目擊者擊斃槍手

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀