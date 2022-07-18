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增2例BA.5本土個案「又是接機中鏢」　均為家庭群聚染疫

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明2例BA.5本土個案狀況。（圖／指揮中心）
▲醫療應變組副組長羅一鈞說明2例BA.5本土個案狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-18 14:22:47

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增46例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為2例本土個案及44例境外移入。截至目前國內累計檢出370例Omicron亞型變異株境外移入確定病例，其中BA.4為54例及BA.5為316例；另累計7例本土確定病例，均為BA.5亞型。

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指揮中心說明，今日新增2例 Omicron亞型變異株BA.5本土個案，均為50多歲男性(以下稱案A及案B)，均由家庭群聚感染。案A於今(2022)年6月27日至機場接送2名美國入境家人返家居家檢疫。2名家人均於機場採檢陽性確診(為7月11日及今日公布之 Omicron BA.5境外移入個案)，案A因6月30日出現發燒、咳嗽症狀並快篩陽性確診，於自宅隔離。後續因1名入境確診家人7月6日定序結果為Omicron BA.5，經相關疫調及PCR採檢，同行家人及案A均為 Omicron BA.5，另1同住家人檢驗結果陰性。目前3名個案皆已隔離期滿，案A職場密切接觸者3人檢驗結果均為陰性。

案B於今年7月1日與另1 家人至機場接送1名自義大利入境家人返家居家檢疫。該家人於機場採檢陽性確診(為7月11日公布之 Omicron BA.5境外移入個案)，並於7月9日定序結果為Omicron BA.5。經安排案B及接機家人PCR採檢，案B陽性確診並檢出為Omicron BA.5，另1家人初次PCR陰性，於案B定序後再採陽性，基因定序中。目前案B及另1家人尚在隔離中；另匡列職場接觸者2人，檢驗結果均為陰性。

指揮中心提醒，目前國內本土個案多於接送時感染可能性較高，請民眾接送入境親友時落實疫苗完整接種(打滿3劑者較佳)、戴口罩、保持車內通風、避免飲食或交談及清消等相關防疫措施，並建議接送者自我健康監測，有症狀即快篩，快篩陽性應主動告知醫師接觸史，以保護自己和家人。

指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出6株Omicron BA.4及38株Omicron BA.5，個案分別為25例男性、19例女性，年齡介於10多歲至70多歲，入境日介於今年6月16日至7月11日。其中檢出Omicron BA.4個案分別自英國(2例)，德國、匈牙利、美國及荷蘭(各1例)移入；檢出Omicron BA.5個案分別自美國(5例)，德國(4例)，法國及阿拉伯聯合大公國各(3例)，巴拉圭、義大利、菲律賓、印度、丹麥及新加坡(各2例)，印尼、奧地利、埃及、英國、荷蘭、泰國、波蘭、香港、希臘、馬來西亞及巴西(各1例)移入。

指揮中心指出，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力；世界衛生組織(WHO)於今年7月13日資料指出，目前全球BA.4 及BA.5變異株感染國家及病例數持續增加，其中BA.5快速增加，佔比約為50%，BA.4佔比則上升至14%。指揮中心進一步表示，迄今已至少89個國家通報 BA.5變異株感染病例，並已於美國、英國、法國、德國等歐美多國成為主流株，造成疫情快速回升、住院數增加等情形，且於葡萄牙發現再次感染病例佔比增加，鄰近新加坡、日本、韓國、中國大陸、香港、紐西蘭、澳洲、泰國、印尼及越南等均報告社區感染病例，疫情亦漸升溫。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。另外，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。指揮中心呼籲民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。（編輯：林莞茜）

▲新增44例邊境攔截Omicron BA.4及BA.5境外移入病例。（圖／指揮中心）
▲新增44例邊境攔截Omicron BA.4及BA.5境外移入病例。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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