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獨／走路深入新竹　沈慧虹推「新竹慧虹認真散步」直播

▲沈慧虹喜好走路，預計將推出「新竹慧虹認真散步」直播，邀請選民一起走路。（資料圖／新竹市府提供）
▲沈慧虹喜好走路，預計將推出「新竹慧虹認真散步」直播，邀請選民一起走路。（資料圖／新竹市府提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-07-19 09:30:002022-07-19 09:32:47

「我是非典型公務員」，這是沈慧虹接受《NOWnews今日新聞》專訪的第一句話。如何非典型？沈慧虹當年首次到新竹擔任公職，就花了2天時間騎機車繞遍新竹市，有時還會騎上Youbike，去（2021）年底起，沈慧虹開始「日行1萬步」，不僅身型、健康變好，更細看新竹市的發展痕跡，也成為未來市政的引導，接下來沈慧虹要推出「新竹慧虹認真散步」網路直播，更直接與民眾互動。

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2014年到新竹市　花2天騎機車繞遍大小巷

2014年林智堅當選新竹市長，沈慧虹被延攬成為交通處長。從台北初到新竹市的沈慧虹，直接跳上機車繞遍新竹市，一連騎了2天。她說，沒有實際看，無法了解新竹，但坐在汽車內視野有限，騎機車想停就可以停下來看看，她走過每個角落與大小巷弄。

2016年沈慧虹接任新竹副市長，騎機車這件事已不被允許，而新竹市也開始有了Youbike，沈慧虹則騎著Youbike穿梭在新竹市。就有人目睹後詢問「副市長是不是在騎Youbike」，沈慧虹則回應，不去用怎麼知道道路、路徑是好是壞。

▲沈慧虹也會騎著Youbike穿梭在新竹市。（圖／沈慧虹團隊提供）
▲沈慧虹也會騎著Youbike穿梭在新竹市。（圖／沈慧虹團隊提供）
日行1萬步計畫　意外變成參選利器

去年底，沈慧虹默默展開日行1萬步計畫，主要是希望讓身體舒服、健康。沈慧虹說，執行過程中，就連下雨天也會出門把步數補足，直到最後第200天才中斷，雖然體重沒減太多，卻也讓她現在體能更好、走路更快。

沈慧虹辭職新竹市副市長當天，林智堅送上小白鞋，要沈慧虹走進大街小巷，聆聽市民聲音，最後走回新竹市府。沈慧虹也說，這是市政前輩的疼惜，選舉需要走很多路，更希望她以後的路走得更穩，自從辭職後也聽到很多意見，也讓她未來政見更務實。

沈慧虹說，走路可以看到更細微的東西，更可以看到城市發展痕跡，對於都市規劃、交通規劃的人很敏感，這段過程也可以在市政導引，一件事情不會只有一個收穫，現在大家擔心她參選會太累，不過曾走過200天1萬步，這些都沒有問題。

不只「慧虹開講」　將啟動「新竹慧虹認真散步」直播

「新竹走路尺度很好」，沈慧虹說，8年前來到新竹市後隨遇而安，這幾年經過努力有很多好走的步道。像是經國路上的綠園道，東大路、北大路的步道，護城河的道路，以及隆恩圳的綠色長廊，都讓新竹市有好走路的環境。

已投入選戰的沈慧虹，目前已展開超過10場的「慧虹開講」，要走進地方，傾聽民意，並向民眾報告對新竹的願景。沈慧虹說，傾聽民眾聲音除了站路口、進市場外，接下來會邀選民一起來走路，推出「新竹慧虹認真散步」，還要一邊直播，和網友互動。


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