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專訪／沈慧虹拚知名度　自比國民飲品「奶茶」

▲沈慧虹說，穿著選擇奶茶色系，是因為奶茶是國民飲品，也是大家最能接受的形象。（圖／記者陳明安攝）
▲沈慧虹說，穿著選擇奶茶色系，是因為奶茶是國民飲品，也是大家最能接受的形象。（圖／記者陳明安攝）

記者王敏旭／台北報導

2022-07-19 09:30:002022-07-19 09:32:02

奶茶色的西裝外套、西裝褲，搭配白色的球鞋，這是代表民進黨參選新竹市長的沈慧虹穿搭，與過往擔任新竹副市長的風格不同。沈慧虹接受《NOWnews今日新聞》專訪笑說，穿著會選擇奶茶色系，是因為奶茶是國民飲品，夏天冰冰喝、冬天熱熱喝，都可以帶來滿足與溫暖，也是大家最能接受的形象，如此的改變，甚至被懷疑過是為選舉整形，但她瘦身，是為了身體變健康。

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改變形象拚知名度　沈慧虹擺脫中年婦女印象

新竹被稱為「風城」，最著名的就是「九降風」，新竹人有時會開玩笑，颱風的風比平常的風還小。沈慧虹說，過去自己留長頭髮，在新竹都把頭髮綁起來，自己形象就是綁頭髮、身形圓圓、臉圓圓的中年婦女。不過，從去年底開始，她就實踐「日行1萬步」，用自然又健康的方式讓身形變得更苗條。

根據民調顯示，6月5日時，沈慧虹的支持率僅15.6％，是3名新竹市長參選人最低；不過7月5日至7日的民調顯示，沈慧虹支持率上升至24.2％，不僅上升幅度大，也只落後國民黨對手林耕仁0.4%

沈慧虹說，剛開始知名度不夠好，若形象沒有處理好，很難讓大家印象深刻，自己的身形很適合穿西裝，因此選擇奶茶色系的西裝，就像是國民飲品的奶茶，是大家最能接受的形象。

▲沈慧虹說，穿著選擇奶茶色系，是因為奶茶是國民飲品，也是大家最能接受形象。（圖／記者陳明安攝）
▲沈慧虹說，穿著選擇奶茶色系，是因為奶茶是國民飲品，也是大家最能接受形象。（圖／記者陳明安攝）
知道副市長、不知道沈慧虹　2者連結拚印象

沈慧虹苦笑著說，起初人家都說她知名度不好，她甚至一度懷疑自己是否這麼不為人知，但她7月4日辭職後展開所有行程，就有民眾跟她說「我知道妳啦，妳是副市長」，她才發現講副市長大家知道，講沈慧虹大家不知道。

「過去都沒介紹自己」，沈慧虹指出，以前跑活動代表團隊、代表市長，她不會說自己是誰，原來日常都把自己放掉，但現在為了讓大家熟識她，她開始努力把副市長、沈慧虹連結成完整的印象，並告訴大家，過去幫大家做公眾事務的副市長就是沈慧虹，接下來想繼續為大家服務，也會用政見打動新竹人的心。

▲沈慧虹說，她開始努力把副市長、沈慧虹連結成完整的印象。（圖／沈慧虹團隊提供）
▲沈慧虹說，她開始努力把副市長、沈慧虹連結成完整的印象。（圖／沈慧虹團隊提供）
新竹市女力戰爭　沈慧虹：年輕不是絕對青睞

新竹市長選戰目前呈現三強鼎立，民進黨推出沈慧虹，國民黨派出市議員林耕仁外，民眾黨也提名立委高虹安參選。外界也認為，這會是場「女力戰爭」，沈慧虹、高虹安也頻頻隔空交火，面對這場選戰，沈慧虹說，年輕不是絕對青睞。

沈慧虹說，新竹市不只竹科，還有很多傳產，還有很多民眾生活地方，不是只有竹科大旗就可以決定一切。新竹市民高水準，不是年紀輕就能得到絕對青睞，年紀輕有時候會有缺陷，經驗在哪裡、執行力在哪裡？相信是後續3名參選人被檢驗部分。

沈慧虹指出，3名參選人誰能把「問號拉成驚嘆號」？誰能把方案、政策提出來？相信新竹市選民不分年紀、性別都會選擇對的人。她相信新竹人高水準且具智慧眼光，知道什麼樣生活是新竹人所要的。

沈慧虹表示，選對的人，未來才能更加走上正確道路。如果參選人一直告訴別人「自己所認為的新竹」，她必須說，請先了解新竹人認為的新竹，才能知道自己所認為新竹市，跟新竹人想的新竹是否接近，彼此才能一拍即合、共同走得久。

柯建銘分享小故事　盼新竹未來交給沈慧虹

民進黨立法院黨團總召柯建銘曾在2016年參選新竹市立委，當時沈慧虹擔任新竹副市長。沈慧虹說，因為行政中立，柯建銘選舉時她未曾介入，也不會特地前往打招呼，但過去爭取新竹建設時，總會拜託柯建銘，攸關新竹未來且與中央有關的，柯建銘無役不與。

不過沈慧虹近期舉辦「慧虹開講」，柯建銘幾乎場場都到，甚至還分享讓沈慧虹感動的事。沈慧虹說，柯建銘在兒藝節前一晚到市府找林智堅，柯的司機告訴他「剛剛有個背影走過去，是副市長穿著雨鞋」；柯追問後才知道，因為下雨她擔心場地沒有處理好，所以直接到現場去看。

▲沈慧虹近期舉辦「慧虹開講」，柯建銘幾乎場場都到，並分享小故事。（圖／沈慧虹團隊提供）
▲沈慧虹近期舉辦「慧虹開講」，柯建銘幾乎場場都到，並分享小故事。（圖／沈慧虹團隊提供）
沈慧虹說，柯建銘告訴在場所有人，「一個人能夠這麼負責任到這樣狀態，新竹未來可以交代給這樣的人」，這句話讓她非常感動，也認為這樣的支持對她來說非常夠。

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