黃國書辦書法研習營　20位夢幻書法大師組成

立法委員黃國書推廣藝文活動成立「知書文教公益協會」，今 (18) 日上午與逢甲大學游翰堂漢字文化中心共同舉辦「濡墨知書」書法研習營，史無前例邀請 20 位台灣書法界殿堂級的大師組成最強師資，讓為期一個月共 4 個梯次的 280 個名額在開放報名後不久後即秒殺額滿，報名十分踴躍。

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知名書法家逢甲大學漢字文化中心主任的蕭世瓊說，他和黃國書是好友也是鄰居，兩人時而小酌都在聊書法藝術，才會促成這次的書法研習營活動。他說這次書法營的主要參加對象設定為高中、國中和國小教師，期盼老師們成為傳播的種子，把書法營得到的體悟和心得帶回學校，將書法融合課程帶給年輕學子，並提升自身的藝術與人文涵養。

台中市書法學會理事長張家馨表示，舉辦活動十分辛苦，非常感謝黃國書邀請同樣支持藝文活動的陸府生活美學基金會共同參與，有了資源的挹注，活動才能一屆一屆辦下去，真正達到推廣漢字與書法文化的目的。

黃國書表示，他自幼跟隨祖父學習書法，領悟文人筆意。書法中蘊含了古人智慧的結晶，以及文字書寫形式上的藝術美感，一筆一劃、一字一句都值得細細品嚐。但現在的年輕人較少接觸書法，從事人口有逐漸老化的趨勢，因此在得知這次四個梯次報名都十分踴躍他感到很開心，並透露參與學員的年齡分佈很廣，最年輕才 21 歲，最年長近 80 歲。

此次研習邀請了林隆達、程代勒、蕭世瓊、黃嘗銘和林榮森等 20 位當代台灣大師組成這次的夢幻師資，陣容堪稱空前！除了書學理論、技法傳授，也有實作交流，希望讓書法同好都能滿載而歸。