孕婦貧血增加早產、胎兒死亡率　國健署籲補充這四種營養素

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依106-108年「懷孕婦女營養狀況追蹤調查」結果顯示，台灣20歲以上懷孕婦女整體貧血盛行率為19.7%，而且第三孕期高達到28.9%。國民健康署統計110年7月1日至111年6月30日止，孕婦接受產檢貧血檢查人數已補助超過13萬人，初步發現異常率約16.8%。由於孕期貧血除了可能造成胎兒過小、發生早產，增加周產期死亡率，或產生發展遲緩、注意力不足、智力障礙等問題外，也可能增加孕產婦心肺負擔，造成頭暈、傷口癒合不良、子宮收縮不良、難產、產後憂鬱等，甚至提高孕婦產後大出血的風險，透過懷孕期間的早期發現及早期攝取足夠營養素（如鐵、葉酸等），或經醫師評估使用補充劑，以改善貧血症狀，保障母嬰兩者的健康。
預防貧血要注意 4招小撇步告訴您
國民健康署吳昭軍署長提醒孕媽咪，如果檢查結果有貧血情形，除須遵從醫囑適時使用營養補充品外，也提供下列4招預防貧血小撇步：
- 補充葉酸不可少：葉酸支持紅血球細胞的生長及正常功能，也與胎兒神經發育有關。建議有懷孕計畫的婦女，可在備孕期間開始補充，每日攝取量應達400微克(μg)，而懷孕期間，則建議增加至每日攝取量達600微克(μg)，多以深綠色蔬菜為主(如：紅莧菜、紅鳳菜、菠菜、韭菜及空心菜等)，其他來源包含豆類(如：黃豆、黑豆、紅豆等)、肝臟及瘦肉。
- 富含鐵質食物要多吃：鐵是製造母體及胎兒血紅素的重要元素，建議每日鐵攝取量達15毫克(mg)，至第3孕期更要增加至每日攝取量達45毫克(mg)，平時注意食用含鐵量高的食物，例如：海產類（文蛤、章魚、蚵仔等）、肝臟、紅色肉類。另於用餐中或餐後一起食用富含維生素C的新鮮當季水果，可促進鐵質的吸收。
- 維生素B12很重要：維生素B12參與造血作用，促進紅血球的生成、維持神經系統健康。懷孕時建議維生素B12每日攝取量應達2.6微克(μg)，可以選擇的食物，包含海鮮類(如：蜆仔、文蛤、牡蠣、竹筴魚、鯖魚等)、肉類等；而「素食者」則建議蛋奶素，或可由海苔、紫菜片、海帶芽補充；如果是「全素者」可在醫生指導下，補充維生素B12補充劑。
- 蛋白質攝取量須增加：蛋白質對孕媽咪及胎兒發育一樣很重要，每餐飲食要有蛋白質食物做搭配，如豆魚蛋肉類，才可以提供足夠的造血元素，素食者建議以黃豆、毛豆、黑豆與相關製品為主，如豆腐、豆干、豆包，並以原型食物為主避免過度加工食品。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54469
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