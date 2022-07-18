賈靜雯「看完吳慷仁全裸」趕做這事 情緒轉換嚇壞柯佳嬿
由比莉、賈靜雯、柯佳嬿主演的新戲《媽，別鬧了！》，開播後就引爆話題，3人近日一起到黃子佼的《佼心食堂》，其中賈靜雯與吳慷仁有「肉慾」橋段，男方挑戰大尺度全裸上陣，柯佳嬿爆料賈靜雯在拍《媽，別鬧了！》時，竟趁空檔拍攝電影《瀑布》，情緒反差之大讓柯佳嬿讚嘆：「妳是怎麼辦到的？」賈靜雯自嘲：「我就是人格分裂啊！」
《媽，別鬧了！》改編自網路小說《我媽的異國婚姻》，書中的媽媽為了追愛遠嫁澳洲，有趣的情節打動了陳慧翎和賈靜雯，聯手催生這部作品，升格當製作人的賈靜雯為了說服比莉，先找上周湯豪，最後花了8個月終於讓比莉點頭。賈靜雯透露，周湯豪來探班時，在一旁不停幫媽媽側拍，母子倆互動超有愛，看了非常感動。
除了主角吸睛度十足，配角卡司包括寇世勳、吳慷仁、林柏宏、曾莞婷、夏靖庭，還有賈靜雯昔日「飛龍CP」江宏恩當彩蛋，不過比莉堅持自己拍了3個月，賈靜雯和柯佳嬿趕緊澄清，是大家的戲份都結束後，比莉自己多拍了3周，雙方時間點出現落差，讓賈靜雯和柯佳嬿哭笑不得。
比莉在《媽，別鬧了！》中戲份吃重，還得故意演出英文爛、五音不全的角色，她的演技渾然天成，讓黃子佼不禁好奇她的片酬多少，賈靜雯、柯佳嬿打趣，劇組應該是拿空白支票請比莉任填，但比莉說，她覺得開心比較重要，酬勞數字不是重點。