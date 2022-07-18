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卸任911天指揮官！陳時中拭淚發表感言　送背心給王必勝

▲陳時中今（18）日出席防疫記者會，將指揮官背心交接給王必勝，並在現場發表個人的「畢業感言」，最後還拿出手帕拭淚。（圖／指揮中心提供）
▲陳時中今（18）日出席防疫記者會，將指揮官背心交接給王必勝，並在現場發表個人的「畢業感言」，最後還拿出手帕拭淚。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-18 15:57:12

中央流行疫情指揮中心前指揮官陳時中，投入台北市長選戰後，今（18）日正式將指揮官一職交接給醫福會執行長王必勝，陳時中把「指揮官背心」親手傳承給王必勝，陳時中直呼自己對王必勝很放心，而發表「畢業感言」時陳時中也特別謝謝媒體，強調自己內心從來沒覺得與媒體記者是對立衝突的關係。

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▲陳時中將「指揮官背心」交接給王必勝。（圖／指揮中心）
▲陳時中將「指揮官背心」交接給王必勝。（圖／指揮中心）
今天的防疫記者會與過去非常不同，一開始出現一位女主持人宣布現場要進行指揮官交接儀式，然後細數陳時中過去防疫的種種辛勞，接著歡迎陳時中上台。而陳時中上台後將指揮官背心親手交接給王必勝，象徵著交棒與傳承。

隨後陳時中致詞發表感言，提到自己與指揮中心的各位經過911天的相處，一一點名各個成員包括發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞等人，笑稱大家「都快融為一體了」，如今要離開心裡十分不捨，但陳時中也表示交棒給王必勝很放心，指揮中心已經是成熟的團隊，相信未來會繼續朝一百分去努力。

▲陳時中致詞時特別感謝媒體，最後也在現場向大家鞠躬致意。（圖／指揮中心）
▲陳時中致詞時特別感謝媒體，最後也在現場向大家鞠躬致意。（圖／指揮中心）
陳時中還特別感謝媒體，直言新聞媒體是代表社會監督的第四權，雖然外界偶爾會認為指揮中心與媒體好像有對立和衝突，但陳時中強調自己內心從沒覺得與媒體有對立，很感謝媒體帶來社會的反應，激勵指揮中心有新的思考，「指揮中心與記者看法見解雖然有所不同，但為社會一起打拼的心是相同的」。

▲王必勝回送陳時中一束鮮花。（圖／指揮中心）
▲王必勝回送陳時中一束鮮花。（圖／指揮中心）
最後陳時中也對疾管署公關室表達感謝，直言自己如今雖然有新的任務，但仍然「心繫疫情、掛念疫情」，不過也再次強調對於新任的王必勝指揮官非常放心。而王必勝隨後也上台送上一束鮮花，兩位新舊任指揮官在鏡頭前合影，陳時中離開時向大家揮手道別，更不禁拿出手帕默默拭淚。（編輯：倪浩軒）

▲陳時中與王必勝兩位前後任指揮官在鏡頭前合影。（圖／指揮中心）
▲陳時中與王必勝兩位前後任指揮官在鏡頭前合影。（圖／指揮中心）

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