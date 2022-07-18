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黃珊珊憂松湖變電所有輻射　台電：高知識份子不會誤解

▲黃珊珊於昨（17）日在臉書上發表對松湖變電所有輻射的安全疑慮，台電今（18）日回應，松湖變電所無輻射，並稱「黃副市長是高知識份子」，應不會有這樣的誤解。（圖／NOWnews攝影中心）
▲黃珊珊於昨（17）日在臉書上發表對松湖變電所有輻射的安全疑慮，台電今（18）日回應，松湖變電所無輻射，並稱「黃副市長是高知識份子」，應不會有這樣的誤解。（圖／NOWnews攝影中心）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-18 16:46:372022-07-18 16:50:03

台北市副市長黃珊珊昨（17）日在臉書上針對饒河夜市停電問題發表看法，指控台電又照例端出「事故性停電」不痛不癢的說法，另外也質疑松湖變電所會不會有輻射等安全問題，對此，台電今（18）日回應，松湖變電所無電磁波及輻射等安全疑慮，並稱「黃副市長是高知識份子」，應不會有這樣的誤解。

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黃珊珊於昨日在臉書上發表對松湖變電所的擔憂，原文提到「變電所蓋在家裡隔壁，會不會有輻射？會不會影響身體健康？種種疑慮，台電本該積極說明，但台電做了什麼？他們兩手一攤，從105年-108年彷彿人間蒸發，三年多都沒有再送件。​」

台電稍早對發文內容進行說明，指出即使是原計劃的地上型變電所，也是室內型變電所，採取鋼筋混凝土結構及絕緣設計，各國皆是如此，也不會有電磁波及輻射疑慮，「希望社會大眾無需恐懼。」目前松湖變電所已改為地下型設計，並委託學術單位科學研究，同樣無電磁波疑慮，台電認為「黃副市長是高知識份子」，應不會有這樣的誤解，同時也表示願意持續溝通說明。

台電提到，台北市本身沒有電廠，只能依賴外地送電，目前北市東區的用電，也同樣是依賴目前已經滿載的新北汐止超高壓變電所供應，稱缺乏超高壓變電所的台北市，就像水庫有水，但是水管口徑不夠大，導致無法足量供水，台電也坦言，先前台北市長柯文哲已表達只要台電本於電力專業說明，就會支持松湖變電所的態度。

此外，黃珊珊臉書內文中提到，認為台電兩手一攤、人間蒸發一事，台電解釋，全力履行供電義務，不可能人間蒸發，但也需要地方政府協助，台電為了回應地方民意，2016年都審會後，曾拜會柯文哲，並依照其建議，「該怎麼做就怎麼做，回歸科學方法、加強民眾溝通」，因此，經濟部也就松湖變電所興建案組成工作小組，2018年將變電所朝地下化規劃，並於2019年提案，將松湖調整為全地下化變電所，以利地上層可以規劃為親民公共設施。

台電強調，如柯文哲所說，面對問題是解決問題的第一步，從2016年都審會到2019年提案調整為新方案的期間，台電辦理了超過上百場次小型分眾溝通、包括議員、里長、在地協會等，部分結合變電所參訪，化解民眾對電磁波的疑慮。同時，台電也稱，會持續進行相關電纜洞道工程，預計今年底全線貫通，若能取得松湖建照許可，就可以立刻動工興建變電所，以利早日完工，滿足北市用電需求。

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