降新冠肺炎「法定傳染病等級」有2條件！學者籲準備7件事

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對此，金傳春直言，「政府所有東西都是政治考量！」認為現在執政黨常常政治大於防疫，像過去禽流感等疫情時，曾召集學者討論後再做決策，要聽專業意見，金也指出，至今台灣沒有召開防疫專家的全國防疫會議，但因為專家看法跟非專家看法差別很大，國家應該在重要時候召開防疫專家的全國防疫會議。
被問及是否該降級，金傳春認為，如果將新冠肺炎降級後，若是碰到很厲害的病毒，可能又要升級，所以應該是把「criteria（標準）講好和配套都弄好，那因為這個病毒他不會一直都這麼mind，絕對不會」，所以要降級要做好各種準備。
金傳春提及，台灣有兩個很好的protein base（蛋白質次單元）疫苗，而且副作用很少，應該擴及年紀大或是年紀小的免疫弱勢族群施打，減少腦炎重症個案。金也批，以前政府有藉口是因為台灣病例數少，但現在病例數很多，且從4月就已看到國外Omicron來勢洶洶，很早就呼籲政府要做clinical trial（臨床試驗）「我不知道指揮中心在幹嘛，我也不知道食藥署在幹嘛」。
金傳春進一步指出，政府不能一直只靠武漢病毒株疫苗，一定要研發次世代疫苗，且最好要有雙雕疫苗，能同時對抗流感與新冠肺炎，不必讓民眾接種兩次，現在就要進行臨床試驗，若花費1個月到1個半月，再花上2週分析數據，至少就要2個月，後續還要產生抗體追蹤免疫，冬天來臨時可以剛好檢視數據與安全性；另冬天時也應要有檢測試劑快速篩檢所有呼吸道重要傳染病。
金傳春也呼籲，政府若是想要降級，除準備好口服藥物、疫苗研發、檢測試劑，還要強化病毒重症與相關中樞神經系統症候群、新變異株爆發偵測，並對境外移入發生率、重症死亡率高風險國進行病毒全基因定序，關注優勢病毒，並針對打滿3劑疫苗、無慢性病的重症和死亡個案分析病毒基因等。
值得注意的是，金傳春也強調，政府應做好衛生教育，讓民眾了解家庭等場域若發生病例時，應該有哪些作業流程，而非花錢買電視新聞播送卻缺乏評估，如果台灣衛生教育成功，長照就不會發生爆發傳播，政府應多利用公共衛生教育資源，「如果我們沒有去正視這個病毒，病毒就會一直在」。
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