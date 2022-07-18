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游錫堃率團訪問捷克　參議長韋德齊：具有很大象徵意義

▲立法院長游錫堃率團訪問捷克，參議長韋德齊親自接待。（圖／翻攝自韋德齊推特）
▲立法院長游錫堃率團訪問捷克，參議長韋德齊親自接待。（圖／翻攝自韋德齊推特）

記者王敏旭／台北報導

2022-07-18 17:20:13

立法院長游錫堃率團訪問捷克，台灣時間今（18）日下午3點半與捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）召開記者會。游錫堃說，抱歉來晚1年了，他帶來一句話「台灣人民很想念你」；韋德齊則表示，捷克7月起輪值歐盟主席國，接待台灣就是實現在歐盟任務。

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游錫堃說指出，2020年韋德齊克服萬難訪問台灣，是台灣歷史上第一名在立法院演說非邦交國家的國會議長，韋德齊撼動人心的「我是台灣人的演說」演說，不只深化兩國之間民主友誼，還引領歐洲國際更加認識台灣。

游錫堃表示，去年10月20日，歐洲議會以580票支持、26票反對、66票棄權，高票通過「歐盟、台灣政治關係與合作」報告案，捷克等於是台灣在歐洲的貴人，也是台灣在歐盟關係的關鍵推手。

游錫堃說，韋德齊不畏強權欺壓，勇敢帶團訪問台灣，堅持民主自由價值行動，不只粉碎中共戰狼外交惡行，也凸顯台灣對國際民主的貢獻，以及在國際地緣政治中的重要地位，讓世界更加正視台灣價值，

游錫堃表示，韋德齊為了捍衛捷克主權與民意，選擇用堅強行動回應強權壓迫，率領89名捷克代表團訪問台灣，不但成功完成前參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）遺願，順利擊退中共戰狼外交，更應證國際交流除了經濟利益外，還有更重要理念與原則，要加以捍衛與堅持。

韋德齊指出，2年前作為國會外交、外交大使訪問台灣，雙方承諾要加深兩國之間合作，主要層面就是國會直接交往。台灣、捷克都是民主國家，都有共同價值觀，2國互相支持，這也是2年前決定訪問台灣原因。

韋德齊表示，每個自由民主國家都有自己主權、領土，任何一個國家都不要卑躬屈膝、屈服於極權政權、極權國家。現在看到烏克蘭戰爭，俄羅斯入侵烏克蘭，沒辦法百分之百支持烏克蘭，因為捷克還是依靠烏俄羅斯燃氣與石油。

韋德齊說，台灣作為發達國家，主要優秀領域有智能技術、人工智能，也希望捷克成為能製造高附價值產品。游錫堃率團訪問有很大象徵意義。

韋德齊指出，7月1日起捷克擔任歐盟主席國，選擇的口號就是前總統哈維爾（Václav Havel）1996年在亞城講話內容，歐洲要找到自己責任，也要對整個世界責任，當中也提到台灣；接待台灣代表團，可以實現在歐洲任務。

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