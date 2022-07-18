明後兩天超悶熱！高溫35度午後有雷雨 外出帶傘遮陽擋雨
未來一週除了天氣越來越熱以外，明後兩天要注意午後大雷雨突襲！中央氣象局指出，明後兩天（7/19~20）太平洋高壓逐漸西伸，台灣附近西南風轉弱，各地大多上半天晴朗炎熱，西半部地區高溫約攝氏34到35度，其他地區高溫約攝氏32度。午後熱對流發展旺盛，明日中南部地區、大台北地區及各山區有局部短暫雷陣雨，後天午後對流則以中部以北地區及各山區為主，提醒民眾外出記得帶把傘，上半天遮陽、午後防大雷雨突襲。
氣象局預報員張承傳指出，明日清晨中南部沿海地區受到海陸風影響有零星短暫陣雨，後天則以東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴。氣象局仍持續發布高溫資訊，明日中午前後台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，提醒民眾注意防曬並多補充水分。
到了下半週由於太平洋高壓中心移往台灣上空，受到高壓籠罩影響，各地午後對流明顯受到抑制，僅山區偶有零星短暫陣雨，各地氣溫相當炎熱，大台北地區高溫上看攝氏37度，中南部地區高溫約攝氏34到35度，其他地區高溫也有攝氏32度左右。張承傳說，預估這波高壓影響的天氣至少會持續到下周日，下週一之後高壓慢慢減弱，午後對流才會再次有機會發展出來，帶來一些午後雷陣雨降溫。