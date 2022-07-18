陳時中談市政 黃珊珊稱鴨子聽雷：空口說白話比做事容易
2022年地方縣市首長選戰在即，針對台北市長選戰部分，民進黨日前正式徵召衛福部長陳時中。而陳時中今（18）日上午接受廣播媒體專訪時，提到大巨蛋有弊端就一定要查；至於北市停電問題，中央、地方與台電3方應坐下來談；至於敬老金，他認為老人小孩的錢不要有太多計較。對此台北市副市長黃珊珊也回擊，表示聽完陳時中的評論有種「鴨子聽雷」的感覺，「不得不說，真的與蔣萬安非常神似。」
「空口說白話，比做事容易太多了。」黃珊珊在臉書上PO文表示，聽完陳時中先生對於市政的評論，有種鴨子聽雷的感覺。對大巨蛋的發言意義不明、對台電問題毫無所悉、對敬老金問題則完全無視財政紀律，不得不說，真的與蔣萬安非常神似。
黃珊珊反問陳時中，還記得在擔任指揮官時，民眾搶疫苗、排隊搶口罩與快篩劑嗎？每一次的超前部署，接續而來的總是遙遙無期的等待，多次都是蔡總統，或是民間單位出手解決。「我想問，防疫為什麼都在您手上卡關跟停滯？」
黃珊珊強調，如果陳時中與蔣萬安兩人都對於市政一無所知，「我衷心邀請兩位候選人，8/27-9/11來參加臺北城市博覽會，地點在花博公園圓山爭豔館。」黃珊珊說，也歡迎全體市民一起來參加，見證台北的前進里程碑。