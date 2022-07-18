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斯里蘭卡破產成前車之鑑！BBC點名「亞洲4國家」恐步後塵

▲斯里蘭卡深陷經濟危機，《BBC》盤點了4個亞洲地區的開發中國家恐怕將步入後塵。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡深陷經濟危機，《BBC》盤點了4個亞洲地區的開發中國家恐怕將步入後塵。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-18 18:06:13

斯里蘭卡宣布破產敲響全球警鐘，除了看見這個經濟體因為參與中國「一帶一路」建設計畫面臨龐大外債以外，俄烏戰爭與新冠疫情的交互影響下，該國能源與糧食等物資嚴重短缺，人民生活倒退回到沒有電力煮食的日子；根據《BBC》整理相關數據，盤點了4個亞洲地區的開發中國家，包括寮國、巴基斯坦、馬爾地夫及孟加拉，一一歸納這些經濟體為何走在與斯里蘭卡類似道路上。

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做為亞洲開發中國家主要債權方的中國，為外界詬病的是一向能以關鍵手段控制這些國家的命運，斯里蘭卡因為過去累積多年巨額債務，加上北京政府積極支持執政的拉賈帕克薩家族及其失敗政策，導致斯里蘭卡成為印太地區20年來第一個外債違約國家；不僅外匯存底耗盡，貨幣更大幅貶值無力購入糧食、藥品、汽柴油等，造成民眾紛紛上街抗議，總統與總理被迫下台負責，政府官員只能向中國、印度或國際貨幣基金（IMF）等協調將近30億美元的金援應急。

▲斯里蘭卡面臨經濟崩盤危機，油品燃料糧食嚴重短缺。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡面臨經濟崩盤危機，油品燃料糧食嚴重短缺。（圖／美聯社／達志影像）
《BBC》盤點以下四個亞洲開發中國家，都因為全球性通膨推高食品和燃料成本，加上本身債務危機導致破產風險持續上升。首先是東南亞唯一的內陸國「寮國」，過去這幾個月以來寮國貨幣基普（kip）持續貶值，政府同樣無力償還外債、無力購買燃料等進口物資，加油站前更如同過去幾周的斯里蘭卡般出現長長排隊人龍。

報導指出，寮國約750萬人口當中有1/3的家庭處在「貧困」環境下，該國經濟困頓主因多半被認為與自1970年代執政至今的人民革命黨（LPRP）有關；而寮國也是東南亞國家裡與中國維持密切關係的經濟體之一，不僅同樣加入「一帶一路」建設計畫向中國借了龐大貸款，去年底通車的中寮鐵路更耗資將近60億美元，建成後卻只能單方面滿足中國快速到達外國港口的管道需求，專家更分析稱「這本質上是中國的公共基礎建設計畫，碰巧存在於另一國」。

▲中寮鐵路是泛亞鐵路網的一環，是中國一帶一路倡議中，東南亞項目裡很重要的基礎建設。（圖／大陸國鐵集團微信公眾號）
▲中寮鐵路是泛亞鐵路網的一環，是中國一帶一路倡議中，東南亞項目裡很重要的基礎建設。（圖／中國國鐵集團微信公眾號）
如今國際債券信用評分公司穆迪（Moody's Investors Service）也將寮國信用評價下修至「垃圾」等級，該國每年必須償還的外債估計13億美元，將近一半的債權人都是中國，未來若想擺脫困境只能靠與中國貿易成長、出口水力發電能源等方式努力求生存。

巴基斯坦亦在全球通膨衝擊下，突破13年以來最高的紀錄；自從今年5月政府停止燃料補助後，汽油價格一口氣飆漲九成，而如同斯里蘭卡和寮國，巴基斯坦的外匯儲備也很低，與去年8月相比外匯存底幾乎減少一半，今年六月該國更要求民眾「少喝茶」以減少進口物資開銷。

另一個公共債務不斷增長的國家則是馬爾地夫，目前該國外債已遠超於該國GDP的100%，世界銀行指出這是來自於該國經濟收入「不夠多元」所影響。馬爾地夫與斯里蘭卡類似，都是重度依賴觀光旅遊業收入的國家，然而在疫情重創下，該國不僅收入銳減，高油價成本也反饋到民生經濟上；美國投資銀行摩根大通（JPMorgan）更估計，馬爾地夫會在2023年底前面臨債務違約風險，恐怕成為下一個斯里蘭卡。

▲36名國人滯留印度洋度假勝地馬爾地夫，將於16日晚間搭乘華航班機轉機返台。(圖/達志影像/美聯社)
▲印度洋度假勝地馬爾地夫因疫情影響，觀光收入銳減。(圖/達志影像/美聯社)
最後一個國家則是鄰近比鄰印度的孟加拉，今年5月份孟加拉的通膨率達到7.42%，是這8年來的新高，外匯存底的減少導致該國政府放寬數百萬海外移民的匯款規定，並要求官員減少海外參訪旅行，同時限制非必要物資進口。

文末，報導引述美國金融服務公司標準普爾（S&P Global Ratings）主權分析師說法，指出類似孟加拉、巴基斯坦及斯里蘭卡等經常出現財務赤字的經濟體，往往會在政府增加補貼時面臨嚴重阻力，目前孟加拉採取的措施是重新安排政府支出的優先順序、限制民眾的消費活動，而巴基斯坦和斯里蘭卡則分別向IMF、中國、印度等其他政府或國際組織尋求財務協助。
 

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