斯里蘭卡破產成前車之鑑！BBC點名「亞洲4國家」恐步後塵

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《BBC》盤點以下四個亞洲開發中國家，都因為全球性通膨推高食品和燃料成本，加上本身債務危機導致破產風險持續上升。首先是東南亞唯一的內陸國「寮國」，過去這幾個月以來寮國貨幣基普（kip）持續貶值，政府同樣無力償還外債、無力購買燃料等進口物資，加油站前更如同過去幾周的斯里蘭卡般出現長長排隊人龍。
報導指出，寮國約750萬人口當中有1/3的家庭處在「貧困」環境下，該國經濟困頓主因多半被認為與自1970年代執政至今的人民革命黨（LPRP）有關；而寮國也是東南亞國家裡與中國維持密切關係的經濟體之一，不僅同樣加入「一帶一路」建設計畫向中國借了龐大貸款，去年底通車的中寮鐵路更耗資將近60億美元，建成後卻只能單方面滿足中國快速到達外國港口的管道需求，專家更分析稱「這本質上是中國的公共基礎建設計畫，碰巧存在於另一國」。
如今國際債券信用評分公司穆迪（Moody's Investors Service）也將寮國信用評價下修至「垃圾」等級，該國每年必須償還的外債估計13億美元，將近一半的債權人都是中國，未來若想擺脫困境只能靠與中國貿易成長、出口水力發電能源等方式努力求生存。
巴基斯坦亦在全球通膨衝擊下，突破13年以來最高的紀錄；自從今年5月政府停止燃料補助後，汽油價格一口氣飆漲九成，而如同斯里蘭卡和寮國，巴基斯坦的外匯儲備也很低，與去年8月相比外匯存底幾乎減少一半，今年六月該國更要求民眾「少喝茶」以減少進口物資開銷。
另一個公共債務不斷增長的國家則是馬爾地夫，目前該國外債已遠超於該國GDP的100%，世界銀行指出這是來自於該國經濟收入「不夠多元」所影響。馬爾地夫與斯里蘭卡類似，都是重度依賴觀光旅遊業收入的國家，然而在疫情重創下，該國不僅收入銳減，高油價成本也反饋到民生經濟上；美國投資銀行摩根大通（JPMorgan）更估計，馬爾地夫會在2023年底前面臨債務違約風險，恐怕成為下一個斯里蘭卡。
最後一個國家則是鄰近比鄰印度的孟加拉，今年5月份孟加拉的通膨率達到7.42%，是這8年來的新高，外匯存底的減少導致該國政府放寬數百萬海外移民的匯款規定，並要求官員減少海外參訪旅行，同時限制非必要物資進口。
文末，報導引述美國金融服務公司標準普爾（S&P Global Ratings）主權分析師說法，指出類似孟加拉、巴基斯坦及斯里蘭卡等經常出現財務赤字的經濟體，往往會在政府增加補貼時面臨嚴重阻力，目前孟加拉採取的措施是重新安排政府支出的優先順序、限制民眾的消費活動，而巴基斯坦和斯里蘭卡則分別向IMF、中國、印度等其他政府或國際組織尋求財務協助。