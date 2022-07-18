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國際地理奧林匹亞競賽　台灣獲1金3銀、國際排名第3

▲第18屆國際地理奧林匹亞競賽成績今（18）日揭曉，台灣4名選手共獲1金3銀。（圖／台師大地理系提供）
▲第18屆國際地理奧林匹亞競賽成績今（18）日揭曉，台灣4名選手共獲1金3銀。（圖／台師大地理系提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-18 18:09:32

受COVID-19疫情影響，第18屆國際地理奧林匹亞競賽於7月12日至18日舉行線上競賽，今（18）日揭曉成績，台灣4名選手共獲得1金3銀，全隊總得分國際排名第3、總獎牌數國際排名第4。

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台師大地理系指出，國際地理奧林匹亞競賽自1996年開始，選手資格限16至19歲，且經由全國賽遴選的學生參加，競賽包含野外實察測驗、地理議題、多媒體測驗。國際地理奧賽和其他學科的奧林匹亞賽事不同之處，在於全程以英文應試作答，因此選手必須兼具學科能力、外語實力、以及論述表現，難度極高。

本屆「國際地理奧林匹亞」參賽隊伍共計54國、206位選手參賽，為歷年之最；台灣選手此次參賽由教育部指導支持，台師大地理系統籌培訓與參賽事宜，並由地理系副教授吳秉昇、台中一中教務主任彭佳偉擔任領隊。

台灣選手包含葉柏輝（高雄中學應屆畢業生）、吳語堂（台中一中應屆畢業生）、薛如桓（薇閣中學應屆畢業生）、盧郁安（高雄中學學生）等4人，由葉柏輝拿下金牌，其餘獲銀牌，合計1金3銀，全隊總得分為國際排名第3（僅次於新加坡、立陶宛），總獎牌數國際排名第4（僅次於新加坡、立陶宛、羅馬尼亞）。

獲得金牌的葉柏輝是第2次才爭取到國際參賽資格，非常積極準備。他認為，今年自然地理與環境永續議題的比重略高，對自己較為有利，因此勝出奪牌。

而葉柏輝、薛如桓、盧郁安都曾參加過國內專為國中小學生舉辦的「國家地理知識大競賽」，顯示從小就對地理與環境等相關領域感到高度興趣，奠定良好基礎。

吳秉昇表示，有了去年線上競賽的經驗，今年培訓心情上比較從容；配合線上競賽形式，選手在練習野外實察測驗時，特別加強上機作答，包括增加Google Maps、Google Earth等數位工具運用、簡報製作，甚至答案卷掃描上傳等作業熟悉。

台師大地理系提到，今年海報競賽主題為「海洋塑膠污染」，選手們需分工合作，從資料查詢、繪製地圖到資訊統整，用海報說明自己國家的污染影響、減少污染的挑戰、降低水系統中塑膠污染的創新作法等。4位選手同心協力，加上台師大地理系提供充足的軟硬體設備，也是拿下佳績的重要關鍵。 

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