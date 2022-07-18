國際地理奧林匹亞競賽　台灣獲1金3銀、國際排名第3

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本屆「國際地理奧林匹亞」參賽隊伍共計54國、206位選手參賽，為歷年之最；台灣選手此次參賽由教育部指導支持，台師大地理系統籌培訓與參賽事宜，並由地理系副教授吳秉昇、台中一中教務主任彭佳偉擔任領隊。
台灣選手包含葉柏輝（高雄中學應屆畢業生）、吳語堂（台中一中應屆畢業生）、薛如桓（薇閣中學應屆畢業生）、盧郁安（高雄中學學生）等4人，由葉柏輝拿下金牌，其餘獲銀牌，合計1金3銀，全隊總得分為國際排名第3（僅次於新加坡、立陶宛），總獎牌數國際排名第4（僅次於新加坡、立陶宛、羅馬尼亞）。
獲得金牌的葉柏輝是第2次才爭取到國際參賽資格，非常積極準備。他認為，今年自然地理與環境永續議題的比重略高，對自己較為有利，因此勝出奪牌。
而葉柏輝、薛如桓、盧郁安都曾參加過國內專為國中小學生舉辦的「國家地理知識大競賽」，顯示從小就對地理與環境等相關領域感到高度興趣，奠定良好基礎。
吳秉昇表示，有了去年線上競賽的經驗，今年培訓心情上比較從容；配合線上競賽形式，選手在練習野外實察測驗時，特別加強上機作答，包括增加Google Maps、Google Earth等數位工具運用、簡報製作，甚至答案卷掃描上傳等作業熟悉。
台師大地理系提到，今年海報競賽主題為「海洋塑膠污染」，選手們需分工合作，從資料查詢、繪製地圖到資訊統整，用海報說明自己國家的污染影響、減少污染的挑戰、降低水系統中塑膠污染的創新作法等。4位選手同心協力，加上台師大地理系提供充足的軟硬體設備，也是拿下佳績的重要關鍵。