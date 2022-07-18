張博洋批林佳龍遭台灣基進解職 再發聲道歉：會深刻檢討
台灣基進的高雄市三民區市議員參選人張博洋，昨（17）日在臉書發文批評民進黨新北市長參選人林佳龍，認為林佳龍不應該消費恩恩案，結果遭到民進黨支持者出征，張博洋事後雖道歉，但又被踢爆內部對話，張博洋仍堅稱林佳龍「當選就公佈真相這句真的很噁心」。對此，台灣基進今日下午近5點時發出聲明，表示已經解除張博洋新聞輿情部主任的職務。而張博洋也再次致歉，強調會虛心接受、深刻檢討。
林佳龍日前表示若當選新北市長就會公開恩恩案的全部內容，一語引起張博洋不滿，在臉書發文開砲「把這件事跟選舉結合，我真的不知道這種人腦袋都裝什麼」，結果引來民進黨支持者抗議，群起撻伐張博洋。
張博洋道歉後又有網友踢爆內部對話，可以看見張博洋雖然抱歉造成夥伴困擾，但仍不願對林佳龍道歉，繼續批評「當選就公佈真相這句真的很噁心」，而台灣基進政策部專員林靖堂也在群組內留言回應說，「可能，以後民進黨的事情等自爆了再來談，也較有正當性」。
對話外流再度引發綠營支持者新一波怒火，而台灣基進也最新發表聲明表示，「原新聞輿情部主任張博洋解除職務。原政策部專員林靖堂調離現職。本黨後續亦將進行組織重整，強化教育訓練」。
對於遭到解職，張博洋則再度低調道歉，強調自己會「虛心接受、深刻檢討」。（編輯：倪浩軒）