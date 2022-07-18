【車勢星聞】蔡卓妍拍《神探大戰》開車載劉青雲狂飆險撞護欄

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《神探大戰》蔡卓妍（阿Sa）扮演警隊中的神探陳儀，與老公林峯是警隊中最強夫妻檔，蔡卓妍表示當年曾和導演韋家輝及劉青雲合作《鬼馬狂想曲》，但當時戲份並不重，與導演的接觸不太多，這回演出《神探大戰》，從頭演到尾，讓她直呼大開眼界，「以前有耳聞韋導不給劇本的風格，他是個精益求精的人，劇本一向很神秘，接拍時，我只知道自己角色大概的情況和簡單的故事情節，每天到現場才知道到底要演什麼，真的好刺激啊！」阿Sa笑說：「那天一到現場才知道居然是要拍跳樓，也是OK啊！以前就拍過跳樓戲，只是這次的地點在人潮超多的廟街，街上好多人都在看我跳樓。」她表示以往也拍過很多動作場面，但這次還是有種全新的體驗，「我有時回家也會發現身上有些小傷口，這次爆破場面真的很多，為了拍有時必需很接近爆裂點，覺得自己天天像挑戰極限運動一般，不時就要跑樓梯、還要落水游泳，因為拍攝需要好大的體力。」阿Sa完不喊苦，更自我鼓勵，充滿正能量的說：「天天都是大量運動，拍完這部戲我覺得身體變得更健康了。」最讓阿Sa心驚膽跳的是飆車場面，她必需載著劉青雲一路加速，「我有駕照，但平日很少開車，而且為了配合拍攝的機器，我幾乎看不清後照鏡，還要一邊開車一邊演戲，第一個轉彎就差點撞到對向的車，我再繼續往前開，又差點撞到旁邊的護欄，我完全發不出聲音，劉青雲也好安靜坐在旁邊，到下個紅綠燈口停車，我很心虛無聲的望向他，他也回望我，我們一對視便大爆笑，在我們前面一台車裡拍攝的工作人員也是笑翻。」阿Sa回想起來忍不住大叫：「我差點撞死一個影帝啊！真的嚇死我了。」但導演韋家輝大讚她敬業，「她為了效果真的開超快，超乎我們想像的速度，真的很勇敢。」《神探大戰》預計2022年8月19日上映。