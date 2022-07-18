難道是在幫陳其邁助攻？蘇致榮：柯的想法高雄早在做了

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今天是大鵬九村社會住宅動土典禮，位於岡山精華地段，鄰近路竹科學園區與橋頭科學園區，更將整合托嬰、長照甚至運動中心等需求，預計吸引年輕就業人口與小家庭入住；市長陳其邁更在典禮中宣布高雄市增額租金補貼即日起開跑，到8月31日都可以申請，而且名額更多、條件更寬、加碼受惠。
蘇致榮也說，從前市長陳菊任內，高市府將未出售國宅設為「銀髮家園」，到陳其邁市長更積極規劃全齡友善的社會住宅，若原有居家環境對長者不友善，市府也提供「老屋換居」計劃，長者可向高市府申請入住有電梯、無障礙的社會住宅，並將自有房屋提供為社會住宅出租，以屋換屋、屋盡其用，照顧市民真正有感。蘇致榮狠酸韓國瑜把庶民、苦民所苦掛嘴邊，但他任內推動的社會住宅數是0，「直接掛蛋！演都不演！」
蘇致榮強調，提出政見的首要條件就是要對一個城市有通透而全盤的了解，這點到處沾醬油的國民黨和兩週前才遷戶口的柯志恩應該很難理解，不然也不會到現在全黨都在打一些無關緊要的議題，連最基本的政策白皮書都提不出來。蘇致榮奉勸柯志恩，與其把心力花在政治攻防上，不如學學「政策控」陳其邁，腳踏實地去了解高雄，提出實質政見，這才是高雄市民所樂見的。