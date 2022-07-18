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難道是在幫陳其邁助攻？蘇致榮：柯的想法高雄早在做了

▲民進黨高雄市議員參選人蘇致榮今天痛批國民黨市長候選人柯志恩是「連紙上談兵都談不好」，甚至調侃柯志恩「難道是在幫陳其邁助攻？」(圖／翻攝畫面）
▲民進黨高雄市議員參選人蘇致榮今天痛批國民黨市長候選人柯志恩是「連紙上談兵都談不好」，甚至調侃柯志恩「難道是在幫陳其邁助攻？」(圖／翻攝畫面）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-18 19:28:12

「難道是在幫陳其邁助攻？」民進黨高雄市議員參選人蘇致榮今（18)日表示，高雄市自辦的社會住宅都是位於交通便利的精華地段，也考慮到全年齡的需求，真正可以照顧到年輕朋友、弱勢族群和甘苦人，減輕市民負擔，並且稱讚陳其邁市府團隊完善的規劃藍圖與強大的執行能力。相較之下，蘇致榮痛批國民黨市長參選人柯志恩則是「連紙上談兵都談不好」。

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▲陳其邁今天宣布高雄市增額租金補貼即日起開跑，到8月31日都可以申請，而且名額更多、條件更寬、加碼受惠。(圖／市議員候選人蘇致榮提供）
▲陳其邁今天宣布高雄市增額租金補貼即日起開跑，到8月31日都可以申請，而且名額更多、條件更寬、加碼受惠。(圖／翻攝畫面）
蘇致榮指出，柯志恩16日在臉書提出高齡化長照政策，就是標準的「講了很多但又什麼都沒講」的農場文章，而且柯提出的幾個想法，高雄早就在做了，蘇致榮甚至調侃柯志恩「難道是在幫陳其邁助攻？」

今天是大鵬九村社會住宅動土典禮，位於岡山精華地段，鄰近路竹科學園區與橋頭科學園區，更將整合托嬰、長照甚至運動中心等需求，預計吸引年輕就業人口與小家庭入住；市長陳其邁更在典禮中宣布高雄市增額租金補貼即日起開跑，到8月31日都可以申請，而且名額更多、條件更寬、加碼受惠。

蘇致榮也說，從前市長陳菊任內，高市府將未出售國宅設為「銀髮家園」，到陳其邁市長更積極規劃全齡友善的社會住宅，若原有居家環境對長者不友善，市府也提供「老屋換居」計劃，長者可向高市府申請入住有電梯、無障礙的社會住宅，並將自有房屋提供為社會住宅出租，以屋換屋、屋盡其用，照顧市民真正有感。蘇致榮狠酸韓國瑜把庶民、苦民所苦掛嘴邊，但他任內推動的社會住宅數是0，「直接掛蛋！演都不演！」

蘇致榮強調，提出政見的首要條件就是要對一個城市有通透而全盤的了解，這點到處沾醬油的國民黨和兩週前才遷戶口的柯志恩應該很難理解，不然也不會到現在全黨都在打一些無關緊要的議題，連最基本的政策白皮書都提不出來。蘇致榮奉勸柯志恩，與其把心力花在政治攻防上，不如學學「政策控」陳其邁，腳踏實地去了解高雄，提出實質政見，這才是高雄市民所樂見的。

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