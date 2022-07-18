梅根還沒嫁就惹怒女王！外媒爆料：英國王室早就對她反感
▲哈利王子與妻子梅根結婚後，宣稱卸下王室高級成員身分，但與英國皇室之間關係仍相當緊張。（圖／美聯社／達志影像）
英國哈利王子（PrinceHarry）與妻子梅根（Meghan Markle）與皇室之間的糾葛似乎沒有好轉，儘管哈利夫婦目前過著經濟獨立的「脫英」生活。但淡出英國皇室後的日子還是暗潮洶湧；英國知名傳記作家湯姆鮑爾（Tom Bower）在其新書就揭露了一段梅根當時與哈利交往初期，就被一向低調的皇室成員視為眼中釘的秘辛。
英國傳記作家鮑爾的新書《復仇：梅根、哈利和與英國王室之間的戰爭》（Revenge:Meghan, Harry and the war between the Windsors）內文揭露為何哈利與梅根這段原先看似備受祝福的婚姻，最後卻落得與皇室水火不容的原因；其中鮑爾就提到，當年梅根還在出演美國影集《無照律師》時，曾以美國女星身份獲時尚雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）專訪，當時更被選定要成為封面人物並承認與哈利王子交往關係。 書中提到，向來不愛張揚的英國皇室，其實早就準備好一份面對媒體提問的清單，耳提面命地警惕她迴避美國前總統川普、種族或政治等議題，或是與哈利之間的戀情等等敏感話題，但該雜誌自然是相中梅根「王子女友」的身份才有意採訪她，對於梅根公關團隊希望透過專訪將她打造成慈善家形象一點興趣也沒有。 ▲梅根王妃與哈利王子雙雙脫離皇室。（圖／取自太陽報）
報導出刊後，封面大大打著梅根與哈利之間的戀情，梅根擔心已經再三叮囑她的英國王室覺得她明知故犯，特別致電雜誌社高層要求更動；然而《浮華世界》高層卻坦言其實根本不知道梅根是誰，會把她放在封面專訪當然是因為考量到她與哈利王子的關係，再加上根本找不到專訪中梅根大肆聲稱自己慈善事蹟受希拉蕊讚賞的證據，因此拒絕改變訪問內容。
雜誌刊登後引來英國媒體和王室強烈不滿，當時社會上下都認為梅根是利用與哈利王子的關係來推銷自己，梅根從此與王室及英媒交惡，更成為英國媒體圈的眼中釘；新書內也提到就連2021年籌備菲立普親王（Prince Philip）葬禮時，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）得知梅根不會出席後，還在葬禮當天私下表示「梅根不會來真是謝天謝地」。 ▲英國薩塞克斯公爵夫婦哈利與梅根接受美國脫口秀主持人歐普拉的專訪，梅根在節目上談論擔任王室成員的生活以及一些內幕。（圖／美聯社／達志影像）