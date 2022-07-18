忍四個月！陳佩琪臉書爆料陳時中：拉大量牙醫入黨換大位
台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，長達近四個月未在臉書上PO文後，今（18）日晚間重起爐灶，在臉書上抨擊民進黨台北市長參選人陳時中，以及媒體人周玉蔻對她含沙射影污衊人。陳佩琪文末更指出，陳時中具高超的合縱連橫功力，能號召200位牙醫入黨，「所以最終能得到上級關愛的眼神，獲選衛福部長和疫情指揮官。」
陳佩琪表示，今天看到一則關於自己的新聞，「忍著被七八千條留言謾罵的風險，有幾句話想說....」陳佩琪說，先生當選第一屆市長後，自己2015年參與輪狀病毒的co-pay提案，最後婦幼醫院上呈的方案也被衛生局接受，從此開啟了北市幼兒施打疫苗能獲部分補助的里程碑，那時的確引來各方干政的罵名，「學到教訓後我再也不參與此類會議。」
陳佩琪直言，陳時中上節目大談夫人干政，「既然成為首都市長候選人，論述請條理分明，請具體說明哪個夫人干政？干什麼政務？最後再保證自己夫人不會做出這樣的事就好了，這才是有條理的論述。」陳佩琪說，請別跟主持人一搭一唱，用含沙射影的方式汙衊人。
陳佩琪也將矛頭對準節目主持人周玉蔻，強調周說她臉書罵人，「請陳部長回答『太太不會』前，先舉個實例說明我罵什麼人？要當首都市長候選人，請答述前後要有邏輯。」
陳佩琪文末更暗酸陳時中，直指陳「具高超的合縱連橫功力，能號召200位牙醫入黨，所以最終能得到上級關愛的眼神，獲選衛福部長和疫情指揮官。」陳佩琪說，以上成就非一般我們這種基層醫師所能及，但不代表陳時中可以在節目拿著麥克風對她含沙射影，「毀我名譽、衊我人格，請握麥克風的人自重。」