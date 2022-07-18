高雄市今新增1883 例　單日確診數降至2000例以下

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醫療量能統計，高雄市目前負壓隔離及專責病房總計1,159床，空床率57.2%。衛生局提醒，感染Covid-19早期用藥可有效防範重症，呼籲65歲以上長輩及糖尿病、洗腎、癌症、免疫功能低下等具風險因子之確診民眾，聽從醫囑建議，儘早用藥。
高雄市65歲以上長輩第四劑疫苗接種率26.0％，全國平均22.2％，65歲以上長輩（原住民身分55歲以上）第4劑疫苗發放接種通知單第2波，預計於7月21日至7月28日接種莫德納，接種請攜帶健保卡、身分證、黃卡、接種通知單、疫苗接種評估及意願書，需接送前往接種的獨居、重大傷病、身心障礙長輩，請聯繫區公所安排熱血計程車。
另外6個月至5歲幼兒莫德納疫苗，也將於7月22日起開放接種，滿2歲至5歲可於23日、24日至高市10處社區接種站接種；6個月至5歲可至高市224家幼兒疫苗合約院所接種，請上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」或電洽疫苗合約院所預約。
市長陳其邁也提醒，高市疫情雖穩定趨緩，但境外移入風險不能小覷，目前入境居家檢疫列管人數1078人，其中577人於防疫旅館進行檢疫隔離，提醒要接機的市民，同車務必佩戴醫療級口罩並全程將口罩戴好戴滿，行車期間適度開窗，完成接送後，也要對車內外常碰觸區域進行消毒，接機者，如出現疑似症狀，請停止上班，速進行快篩，就醫時告知醫師接觸史，以利醫師診察。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。