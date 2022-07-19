NOW早報／尪為哥吉拉鬧離婚！呂秋遠揭2錯誤：感情難修復

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呂秋遠於臉書評論，把先生的收藏品送給別人，到底算不算嚴重呢？他坦言「當然嚴重，因為那代表為了娘家的面子，她可以把先生的愛往地上踩。」他表示，做出這種事的人，或許心裡覺得「不過是個玩具，幹嘛這麼小氣？我可以隨便就把我先生的東西送人，代表我很有面子。」但呂秋遠搖頭認為「有些事是這樣，錯過了就沒有了，或者是要花上很高的代價才能回來」。
呂秋遠舉例，如2009年發行的組立式DX狂暴喬巴，當時的預購價400元，現在的價格可能超過1萬。但呂秋遠認為此次事件中，錢不是最可怕的問題，「最可怕的是，背後隱藏的想法：透過這件事，我在展現一種力量，你的就是我的。所以，任何人遇到這種情況，應該都很難一笑置之。」
呂秋遠提及第二問題，是事件中的人妻不斷跟網友報告後續，表示當兩人間的私事竟要上網討拍，對於莫名「被報導」的人來說就是另一層傷害，老公不會認為太太想解決問題，「而是想要讓人家公審他。這時候，兩個人的感情就很難有機會修復」。呂秋遠說「這時候的，任何另一半都會怕，你不是應該跟我溝通嗎？怎麼一直想要跟網友實況轉播？你到底在意我們的關係，還是在意你自己的對錯？更何況，生活是我們在過的，評論卻是網友在說，還要不要做人啊？」
而提到離婚條件的財產分配，呂秋遠坦言「在法律上真的很難說高或低」，最後，呂秋遠解釋，離婚絕大多數都不是大事才發生，往往是因一連串的生活小事與細節造成，「因為那就是一連串的不尊重與輕蔑、冷暴力。只是，這種東西往往都很難舉證，最後導致離婚就是這麼難。」
今日天氣／高溫上看36度！ 大台北、中南部、山區午後防變天
中央氣象局預報，今（19）日太平洋高壓開始西伸增強，不過因為台灣仍處在高壓邊緣，午後中南部地區、大台北地區及其他山區、近山區平地會出現局部短暫雷陣雨，降雨有可能比昨日更為明顯，另外，清晨中南部沿海地區仍有零星短暫陣雨的機會。
在氣溫方面，天氣持續呈現炎熱狀態，各地高溫約落在33至35度，大台北地區、宜蘭地區、台東地區及花蓮縱谷地區、屏東近山區或河谷有局部36度以上高溫發生的機率。
首例社區BA.5本土案 密切接觸者採檢出爐「父母均陽性」
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨（18）日表示，先前在15日驗出一名本土BA.5社區個案，這名20多歲女性的5名密切接觸者PCR檢驗都是陰性，父母都為陽性，目前正進行基因定序後，而案母的7位同事，目前PCR結果也都是陰性。
指揮中心在15日公布的本土Omicron BA.5個案，為北部20多歲女性，已接種3劑疫苗，近半年無出入境紀錄，曾於今(2022)年5月中旬確診並康復。本次因同住家人分別於7月3日、7月5日確診，個案亦於7月5日出現流鼻水等症狀，7月6日快篩陽性，並至醫院進行PCR採檢，後續定序結果為 Omicron BA.5。
莊人祥說，該名個案父母採檢陽性，密切接觸者5人，快篩和PCR採檢均為陰性；個案母親的7位同事PCR結果為陰性，目前仍在進行基因定序中。
指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。另外，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。指揮中心呼籲民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。
天王星淚奪《原子》總冠軍 270秒「震碎舞台」原地出道
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》昨（18日）晚播出總冠軍賽，在淚水、汗水交織下完美收官，金星、水星、天王星、地球4組準冠軍團呼應主題「原來的少年」，帶來淬鍊2年成長後，同時回歸最初感動的表演，天王星4分半震耳欲聾又撼動人心的演出，被盛讚「整個空間在共振」，拿下最高分，成為第一季冠軍團，7位少年確定進軍華語樂壇。
為期2年的培訓、等待、比賽，在看少年的畢業作前，坤達和部分少年已經眼眶泛淚，嘉賓陳立農先以「頂級偶像」規格帶來示範歌舞，上集被淘汰的火星為本集賽制揭開序幕，演唱已經準備好的決賽公演曲《Go Fire》，不間斷的鼓點配上蓄勢待發的舞姿，被Ella形容像毛利族戰舞，也為準冠軍團豎立高標，浦洋說：「從第一集好像快被淘汰，一路撐到最後一集跟大家一起畢業，真的很感動，沒有留下遺憾，已經在原子少年創造出屬於火星的作品！」
第一組金星回到最初定位，7人「可帥可辣」特質揉合在公演歌曲《Hot Like Sun》，評審被金星的連續技、俐落地板動作折服，藍弟姊姊大呼心臟被爆擊，「他是我弟弟嗎？嚇壞了！」火星直說感覺第一組就要拿冠軍，哲言開玩笑說還好他們只唱開場，小孩坦言被巴比的氣場流動嚇到，「巴比一出來整個氣場從上鋪散到全場」。由於蔡朕表演時麥克風掉落，收整當下不小心與藍弟相撞，忍不住自責落淚，Ella認為只是突發狀況，瑕不掩瑜，「你還是把它完成，重要的是態度」。
平時都跟弟弟打架的藍弟姊姊告白：「他一路走來的辛苦我都看在眼裡，很心疼，但看到今天成長的一切都很值得，我永遠是你的鐵粉，愛你喔！」藍弟瞬間落淚，評審笑說金星已經不屑當金星，要當太陽，大讚表演一氣呵成，王子表示金星堅強的實力無需贅言，「融入在音樂讓我很感動，熱愛音樂跳舞是一輩子，我有看到他們的悸動」，更向被酸民攻擊的他們說：「讓懂你們的人愛你們的就夠了！」音樂總監于傳勇和舞蹈總監太太金智湖盛讚金星「把舞台撕裂了」，最終Ella給金星滿分10分。
水星公演歌曲《Ice Cube》傳達少年「從水結成冰」，7人蛻變成一眼神、一動作就炸裂舞台的少年，台下的媽媽團感動地說「覺得小孩長大了」，已淘汰的勝揚直呼「范范是海王星的驕傲，看到哭」，其他少年也提到柏融很亮，令人驚豔，「表情管理超好」，須須媽媽受訪表示，兒子很有向心力，某次還用電話教貢丸唱歌教到凌晨3點，毓家媽媽則跟兒子喊話：「你在我心裡是最棒的！」毓家感動到別過頭噙淚。
評審點名范范中間唱歌的段落，誇他歌聲「真的很好聽」，周湯豪肯定水星雖然年輕但很有實力，Ella問水星，未來是否還有機會看到大家裝可愛，被毓家Cue發言的貢丸立刻回：「貢丸一定可以！」最後坤達給水星滿分，「今天我看到很硬的水星」，特別提到柏融脫外套、作勢不屑而翻白眼的表情，「非常棒，我覺得做得很好，做完那個表情我就笑了！」
音樂人彭柏邑為天王星量身訂做公演曲《YOLO》，要7人把You Only Live Once、人生只能活一次的靈魂和能量注入歌曲，該曲開頭結合貝多芬的鋼琴名曲，加上舞蹈，光驗收就讓坤達覺得會是讓人起雞皮疙瘩的表演，果然，天王星演出結束，幾乎全場起立鼓掌，鏡頭拍到火星MAX含淚，第二現場的何美狂起雞皮疙瘩。評審直呼天王星演出時，地板、整個空間在共振，被淘汰的川祐激動哽咽：「看得出來（他們）很享受，之前有一起練習過，一次練兩首很趕，比到最後很累，精神狀況很差，我覺得他們做得很好，我很感動！」
水星大讚「天王不愧是天王」，范范點名小孩：「最後Krump那段太帥了！」藍弟直言天王星就像一個團體，每個人氣場都很強，「是我自己心中的冠軍隊伍」，Ella表示，昱廷開場自彈自唱不像在比賽，是非常專業、有水準的表演，昱廷坦言沒有背景音樂，表演時其實很有壓力，王子表示：「剛剛那個表演我是願意花錢去現場看，很像演唱會的開場，小孩一樣很突出，但其他人沒有輸他！」周湯豪說：「天王星最酷是可以饒舌、創作，很多樣貌，不是只有嘻哈！」坤達稱讚金雲有把最後的舞台練到好，「你絕對是全台灣190公分跳最好的一個」，再點出立杰跟小孩跳舞的「猛」截然不同，以及胥崴一出場就好殺，承祐兩段C位演唱非常出色、穩定，周湯豪無懸念給天王星滿分。
于傳勇將愛歌《朝著遠得要命的星球起飛》交給地球，參與填詞的林佳辰表示，歌詞「援軍已趕到，你不是一個人獨自面對」是歌曲的中心思想，似乎是地球的壓軸表演感染力太強，台下火星家齊、MAX、哲言全都哭成一片，佳辰姊姊甚至說：「如果他（佳辰）不是我弟弟，我可能會pick他、嫁給他！」畫面跳到第二現場，何美已經哭成淚人兒，嚇到其他少年。煥鈞表示，這首歌要送給所有少年，「大家畢業快樂」，Ella說：「謝謝你們把能量放在舞台，青春洋溢，很想當啦啦隊拿彩球幫你們加油！」稱地球好像《灌籃高手》裡熱血的青年。
王子表示：「天王星像演唱會開場，地球像演唱會完美的Enaing，雖然舞蹈技巧沒有很高，但整個氛圍做到非常好看！」有趣的插曲是，Ella訪問佳辰姊姊時，坤達突然表示想看姊姊的長相，「姊控」佳辰一聽頻問「什麼意思」，待姊姊口罩一摘，高顏值驚豔全場，還有人慫恿姊姊出道，最後佳辰才小小聲地說：「她也滿漂亮的啦！」Ella說，今天地球回到第一次的舞台，表現卻更好，「你們還是原來的少年，很珍貴，做得非常極致」，文廷哭著說：「今天真的很美好，很謝謝這一切！」王子給地球9.9分，「還是希望有進步空間，0.1算是小小的遺憾，往後回想起來可能是最美的」，陪同地球一路成長的于傳勇哭到不能自已，「這首歌難唱，他們表現真的很棒，有種莫名的感動！」
Ella揭曉《原子少年》本季冠軍團，綜合上集、本集分數，加上線上人氣投票，天王星以總分158.6分抱走冠軍，地球157.4排名第二，金星151.8排名第三，水星147.25拿下第四名，比賽期間仍須扛家計的胥崴發表感言，他說為了比賽，從早工作到晚上接著練舞，再從台北騎車回基隆，每天只睡2、3個小時，姊姊曾跟他說，夢想是給有錢人追的，胥崴淚喊：「我沒辦法接受我的命運就是這樣，所以很努力追夢。」堅持不哭的小孩笑著說：「大家都很看好我，很多人說想要跟我一樣，但不管是誰，不管有沒有天分，你只要肯努力都可以，我不是一開始就很會跳，我也是練很久，跳舞練到膝蓋都快蹲壞了，身體都快要被磨壞，而且我高一是個音痴，完全不會唱歌，只要一開口大家都在笑我，我是一直硬練，沒有你能不能，只有你想不想。」一席自我剖白令在場所有人動容。
製作單位宣布，天王星將發行屬於冠軍團的紀念單曲，並與唱片公司簽約發片，也有望擔任線上遊戲大使，另透露原子少年8/13、8/14將舉辦兩場線上及實體售票演唱會，且每買1張票就有額外1票投票資格，最終結合網路投票（18日開始）及售票人氣票總和，再選出人氣團，而人氣團候選人為進入準決賽的火星、金星、水星、地球成員，人氣排名前五名即成為人氣團出道。
NBA／威少換KI? 湖人、籃網談判中找共識
湖人明星後衛Russell Westbrook日前宣布與合作14年的Thad Foucher分道揚鑣，外界解讀是Westbrook離開洛杉磯的日子近了，但根據美國媒體報導，目前交易案仍沒有雛形。
外傳湖人當家球星LeBron James希望與後衛Kyrie Irving再續前緣，湖人也與籃網商談交易，但目前雙方仍沒有交集，據悉湖人希望用Russell Westbrook交易Kyrie Irving，但籃網似乎希望透過第三方來完成交易。
根據多家美國媒體報導，LeBron James希望透過交易案換來昔日戰友Kyrie Irving，但Irving下季年薪多出Russell Westbroo約1100萬美元，因此籃網若在交易中用威少取代KI的合約，湖人將付出超過5000萬美元的奢侈稅，難度非常高。
Russell與Irving交易若牽扯到第三方，湖人可能必須付出多支選秀籤作為代價，而籃網也必須擔憂KD是否提出交易的要求。
Kyrie Irving捲入交易案中，但他卻缺席了美國知名聯賽Drew League，美媒報導指出，Irving過去總是我行我素，恐影響到他的行情，去年他就因為堅持不打疫苗，幾乎缺席了整季。
流水席靈魂菜色是誰？端出「這道」稱霸辦桌：有錢人才吃
現代有許多新婚夫妻在西式宴會廳舉辦婚宴，但傳統辦桌方式依然受人喜愛，認為流水席的開放場地與熱鬧氛圍，才是辦喜事的精髓。對此，就有女網友好奇詢問「你們最愛辦桌菜色是哪一道呢？」而引來老饕曝光辦桌靈魂菜色，大讚「基本上都不會失敗！」
有女網友於Dcard上介紹日前參加流水席的菜色，包括冷盤海鮮、雞佛、手卷、羹湯、油飯和蛋糕冰淇淋等，並於內文好奇詢問「你們最愛辦桌菜色是哪一道呢？我個人喜歡魚翅羹和雞湯」。
不少老饕隨即於底下回應，「我愛雞佛，人間美味」、「怎麼少了無敵炸湯圓！！！」、「辦桌最愛米糕，沒有之一」、、「喜歡最後面的甜點，冰淇淋、茶凍都不錯」、「我最最喜歡的第一名：清蒸魚，清蒸魚的醬汁真的超級讚啊啊啊！」、「鰻魚米糕 ，這道要是弄得好吃也是不得了」。
其中內行紛紛點名「冷盤」，認為「硬要說菜的話我喜歡冷盤和刈包」、「冷盤超讚的啊」、「當然是冷盤啊！油（醉）雞、海蜇皮、烏魚子、鮑魚、章魚、軟絲、生魚片，食材新鮮基本上都不會失敗 ，太讚了 」、「第一道冷盤我的愛！！」、「以前流水席的冷盤有龍蝦沙拉～可惜現在非常少～除非主人家很有錢」。
此外，也有人提及「羹類、雞湯和油飯」不可或缺，直言「油飯跟羹，烏骨雞湯！」、「最愛辦桌常有的燉雞湯！都超好喝的」、「油飯！！！！每次都打包回家XD」；甚至還有過來人不禁懷念直呼「好想吃辦桌阿！！！台北現在根本都吃不到流水席，好懷念這些超豐富的菜色」、「現在好少看到這種流水席了喔，好懷念」。（編輯：賴禹妡）